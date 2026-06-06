В ексклюзивному бліцінтерв'ю СТБ Кравцов розповів, які дівчата йому подобаються. Відповідне відео опублікували на офіційній інстаграм-сторінці телеканалу.

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В'ячеслав Кравцов поділився, що для нього неважливий зріст майбутньої обраниці. Баскетболіст вважає, що для кохання немає ніяких перешкод. Для чоловіка головне, аби були почуття.

У високих дівчат більше шансів. Але драбини точно не треба брати. По-перше, у мене гарний слух. По-друге, якщо треба, я підійму людину і будемо дивитися очі в очі,

– зазначив Кравцов.

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Для довідки! Зріст В'ячеслава Кравцова – 212 сантиметрів.

Спортсмену подобаються дівчата, які розвиваються та самовдосконалюються. Кравцов додав, що його кохана повинна поважати особистий простір свого партнера, бути гарною, вихованою, щирою та доброю.

За словами В'ячеслава, дівчині не обов'язково цікавитися баскетболом. Чоловіку достатньо, аби вона відрізняла баскетбольний м'яч від футбольного.

Кравцов також розповів, що для нього здорові стосунки.

Коли вам подобається проводити час разом. Коли є якісь інтереси, їх не має бути багато. Коли є повага одне до одного. Коли затишно вдома. Коли підтримуєте, допомагаєте одне одному,

– поділився баскетболіст.

Коротка біографія В'ячеслава Кравцова

В'ячеслав Кравцов народився в Одесі. В 11 років хлопець почав займатися баскетболом. У 17 років він переїхав до Києва, а вже у 18 – 19 почав грати за Національну збірну України.

Чоловік розвинув кар'єру й за кордоном. Він грав в Європі, Азії та США, виступав у НБА у складі Detroit Pistons і Phoenix Suns. Уже понад 10 років очолює Національну збірну України з баскетболу.

Кравцов має морський логістичний бізнес. Колишня дружина спортсмена – українська модель Еліна Руденко. Вони виховують п'ятирічну доньку Мелісу.

У біографії В'ячеслава є й скандальна сторінка. Уже під час російсько-української війни він підписав контракт з московським ЦСКА, через що нарвався на критику, коли став новим "Холостяком".