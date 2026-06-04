До прикладу, сьогодні стало відомо, що Іраклі Макацарія, якого досі вважають найкращим холостяком за усі сезони, втретє став батьком. Його кохана дружина народила донечку. Тому 24 Канал вирішив розповісти, хто ще із усіх сезонів "Холостяка" виховує трьох дітей.

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Іраклі Макацарія

Після участі у проєкті чоловік ще довго шукав свою другу половинку. І у 2022 році нарешті це сталось. Іраклі одружився з грузинкою Лізою Чичуа, яка молодша від нього на 17 років.

Весілля Іраклі Макацарія / Фото з інстаграму

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Через рік у подружжя народився син Георгій. У соцмережах зірковий батько часто ділиться спільними світлинами зі своїм нащадком і наголошує, що гордий бути татом сина.

Іраклі Макацарія з сином / Фото з інстаграму

У 2025 році на світ з'явилась донечка Ніна. Обличчя дівчинки батьки ще досі не показали.

Сім'я Іраклі Макацарії / Фото з інстаграму

Ще минулого року подружжя повідомило, що вони в очікуванні народження третьої дитини. А сьогодні колишній холостяк опублікував у соцмережах допис, де на фото видно руку новонародженої малечі. Дівчинку назвали Кето Макін.

Максим Чмерковський

Танцюрист був першим головним героєм української адаптації проєкту "Холостяк". На шоу він так і не знайшов свого кохання, однак у 2016 році все ж одружився з австралійською танцівницею Петою Маргатройд.

Цікавий факт! Раніше Чмерковський казав, що вважає участь у проєкті "Холостяк" "найбільшою помилкою у житті". Чоловіку не сподобалося те, що він мав обійматися та цілуватися з різними дівчатами й при цьому побудувати серйозні стосунки з однією.

До весілля у Пети та Максима народився син.

Весілля Максима Чмерковського / Фото з інстаграму

За роки подружнього життя народилось троє синів – Шай, Ріо та Мілан Максим. Наймолодший хлопчик народився у липні 2024 року.

Макс Чмерковський з родиною / Фото з інстаграму

Костянтин Євтушенко

Шанувальники проєкту "Холостяк" добре пам'ятають цього героя, адже сезон за його участю став одним із найскандальніших. Під час перегляду усі ставили запитання, чому чоловік не поцілував жодну дівчину, а згодом з'ясувалось, що за межами шоу на нього чекала наречена.

Після фіналу "Холосятяка", очевидно, що у нього не склались стосунки з переможницею, адже Євтушенко одружився з олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською.

Костянтин Євтушенко з дружиною / Фото з соцмереж

У грудні 2014 року у пари народився син Дерек. За роки подружнього життя у них ще народилось двоє дітей. Від так, сьогодні пара у статусі багатодітних батьків.

Костянтин Євтушенко з сім'єю / Фото з інстаграму підприємця

До речі, новим "Холосятком" цього року став В'ячеслав Кравцов – український баскетболіст. Раніше він був у стосунках з Еліною Руденко – українською моделлю, "Міс Тернопіль" та "Віцеміс Україна-2015". Вони навіть одружились і на світ з'явилась донька Мелісса. Сьогодні подружжя офіційно розлучене.