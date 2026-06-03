Під його трек "Барабан" на пресконференції виходив український чемпіон Олександр Усик, на його концерти приходять тисячі людей, а популярність тільки зростає. Тому 24 Канал вирішив розповісти, що відомо про життя Пивоварова і де він зараз.
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Як Артем Пивоваров став популярним?
Артист родом із Вовчанська, Харківської області. Коли був підлітком, то віддав перевагу музиці у стилі рок, а після 9 класу вступив до медичного коледжу.
Артем Пивоваров на початку кар'єри / Фото з інстаграму Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Артем відчував, що медицина – це не його покликання, тому через стрес навіть вживав спиртні напої.
Це був постійний процес, коли я розумів, що мені складно, боляче, я не усвідомлював, що робити та куди мені рухатися,
– відверто розповів Пивоваров.
Та доля звела його з одним музичним гуртом, з яким юний музикант вирушив у свій перший тур. А далі почалась робота над сольним проєктом. Однією з найперших популярних пісень артиста стала "Дежавю". Раніше Артем випускав треки двома мовами – українською та російською, сьогодні ж співає тільки українською.
Артем Пивоваров – "Дежавю": дивіться відео онлайн
Поступово у світ почали виходити й інші відомі треки, однак один із найбільших проривів стався у результаті спільної пісні з Klavdia Petrivna.
Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna – "Барабан": дивіться відео онлайн
У червні минулого року Артем Пивоваров офіційно отримав звання заслуженого артиста України.
Артем Пивоваров став заслуженим артистом / Фото з інстаграму співака
Та і це ще не все. Осінню співак провів сім концертів у київському Палаці спорту, які відвідали 73 тисячі людей. Зауважимо, що Артем Пивоваров потрапив до Книги рекордів України. Він став першим артистом в Україні, який провів одразу сім концертів у Палаці спорту. Рекорд оголосили в останній день, 16 листопада.
Артем Пивоваров на одному з концертів у Палаці спорту / Фото пресслужби артиста
Особисте життя
Артист ніколи не розповідає про особисте життя й оберігає його від преси та шанувальників.
Журналісти постійно пишуть, що кохана Артема – Даша Чередниченко. Перші їхні спільні фото почали з'являтись ще у 2014 році. Та виконавець ніколи не підтверджував і не спростовував цих чуток.
Артем Пивоваров і Даша Чередниченко у 2014 році / Фото з інстаграму дівчини
Та серйозні стосунки між ними, ймовірно, закрутились у 2017 році. Також варто зазначити, що Даша – менеджерка артиста й завжди його супроводжує. Дівчина навіть знялась у кліпі "Моя ніч", де вони пристрасно цілувались.
Артем Пивоваров – "Моя ніч": дивіться відео онлайн
Весною 2024 року з'явились новини, що в Артема й Даші помітили ідентичні колечка на безіменних пальцях пари, що дозволило припустити те, що вони таємно одружились. Однак Пивоваров поспішив запевнити, що "це його аксесуар". Але у соцмережах дівчина публікувала світлини з каблучкою на правій руці. Тому, не виключено, що пара таки могла таємно одружитися.
Ймовірна дівчина Пивоварова з каблучкою на правій руці / Фото з інстаграму Даші
Під час одного з концертів у Палаці спорту виконавець співав пісню "Блакить твоїх очей" й ніжно дивився на Дашу. Цей момент встигли спіймати на камеру.
Де зараз Артем Пивоваров?
Артист продовжує займатись творчістю. Наприклад, 13 червня відбудеться великий концерт у Бучі на стадіоні "Ювілейний". Кожен виступ Артема має ще й благодійну мету, адже завдяки концертам вдається збирати гроші на допомогу ЗСУ.
А от осінню очікуйте Пивоварова за кордоном. Він виступить у деяких європейських містах.