Под его трек "Барабан" на пресс-конференции выходил украинский чемпион Александр Усик, на его концерты приходят тысячи людей, а популярность только растет. Поэтому 24 Канал решил рассказать, что известно о жизни Пивоварова и где он сейчас.

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Как Артем Пивоваров стал популярным?

Артист родом из Волчанска, Харьковской области. Когда был подростком, то предпочел музыку в стиле рок, а после 9 класса поступил в медицинский колледж.

Артем Пивоваров в начале карьеры / Фото из инстаграма

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Артем чувствовал, что медицина – это не его призвание, поэтому из-за стресса даже употреблял спиртные напитки.

Это был постоянный процесс, когда я понимал, что мне сложно, больно, я не осознавал, что делать и куда мне двигаться,

– я был откровенен с тобой рассказал Пивоваров.

Но судьба свела его с одной музыкальной группой, с которой юный музыкант отправился в свой первый тур. А дальше началась работа над сольным проектом. Одной из первых популярных песен артиста стала "Дежавю". Ранее Артем выпускал треки на двух языках – украинском и русском, сегодня же поет только на украинском.

Артем Пивоваров – "Дежавю": смотрите видео онлайн