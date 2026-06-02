Сьогодні у матеріалі 24 Канал покаже дітей деяких відомих українських політиків, а також розповість, де вони зараз.

Віталій Кличко

Спортсмен був у шлюбі з Наталією Єгоровою з 1996 року. У 2022 році пара оголосила про розлучення. Колишня дружина боксера переїхала до Німеччини. Діти колишнього подружжя також живуть за кордоном.

Загалом у пари народилось троє дітей: Єгор-Даніель, Єлизавета-Вікторія та Максим.

Найстарший син живе разом із матір'ю у Німеччині і веде доволі закритий спосіб життя. Хлопець народився у 2000 році і має американське громадянство, адже народився за кордоном.

Відомо лише те, що Єгор завершив престижну Лондонську школу економіки та політичних наук.

Віталій Кличко з сином Єгором / Фото з фейсбуку мера Києва

Донька Вікторія народилась у 2002 році у США. Дівчина навчалась в Амстердамі на факультеті психології.

Єгорова з донькою Єлизаветою / Фото з інстаграму ексдружини Кличка

Наймолодший син народився у 2005 році. Хлопець пішов стопами зіркового батька, однак обрав баскетбол.

Максим Кличко / Фото з соцмереж

Свою кар'єру спортсмен планує продовжувати кар'єру в університетській системі США. Українець виступатиме у команді Університету Східної Кароліни.

Володимир Зеленський

З метою безпеки президентське подружжя не публікує у мережі актуальні знімки своїх дітей.

Пара виховує двох дітей – доньку Олександру, якій незабаром виповниться 22 роки, і син Кирило, який народився у 2013 році.

Відомо, що дівчина навчається на юридичному факультеті в Україні, а от хлопчик мріє стати військовим. Перша леді України казала, що син знає всі типи ракет, які Росія запускає по Україні, і навіть може розрахувати їхню швидкість.

Володимир та Олена Зеленські з дітьми / Фото з інстаграму першої леді України

Петро Порошенко

П'ятий президент України має статус багатодітного батька. Разом із Мариною Порошенко мають чотирьох дітей.

Олексій – найстарший син. Він єдиний, хто отримав освіту в Україні, а потім закінчив навчання у Лондонській школі економіки і політичних наук. У Франції закінчив бізнес-школу. Він уже має власну сім'ю та виховує дітей.

Минулого року Петро Порошенко розповів, що його нащадок перебуває за кордон і з 2019 року знятий з усіх обліків. Сьогодні чоловік працює у великій міжнародній компанії.

У 2014 році, коли дехто виступав у Горлівці, обіймався з бандитами і сварив Збройні сили України, мій син добровольцем пішов на фронт і брав безпосередню участь як командир мінометного розрахунку в боях на Донбасі. Зараз він працює у великій міжнародній корпорації. Він не зараз виїхав, не у 2022-му. Ще з 2019-го у нього був контракт,

– заявляв політик в інтерв'ю "УП".

Олексій Порошенко / Фото з Вікіпедії

Олександра та Євгенія Порошенки – сестри-двійнята. Вони народились у 2000 році. Обоє дівчат навчались у престижних навчальних закладах за кордоном.

Марина Порошенко з доньками / Фото з мережі

Михайло Порошенко також навчався за кордоном. П'ятий президент України казав, що син за кордоном. В Англії він співпрацює з великою кількістю волонтерських фондів. Журналісти цікавились, чи проходить юнак військову підготовку, та політик відповів, що Михайло працює перекладачем, а рішення про мобілізацію ухвалюватиме самостійно.

Сім'я Порошенків / Фото з мережі

Михайло Федоров

Міністр оборони України з дружиною Анастасією виховує доньку Марію. У 2023 році дівчинка пішла у перший клас до приватної школи у Києві. Часто політик ділиться у соцмережах родинними фото.

Михайло Федоров із донькою / Фото з інстаграму політика

Анатолій Гриценко

Колишній міністр оборони має трьох рідних дітей. Гліба Разумкова – сина дружини від попередніх стосунків, він прийняв як рідного, який став йому четвертою дитиною.

Світлана Гриценко навчалась в Україні та Шотландії. Сьогодні вона доволі публічна особа, адже є членом правління Фонду Віктора Пінчука та керує соціальними проєктами Recovery та "Повернення". За розвиток соціально-гуманітарних ініціатив Світлана Гриценко отримала державну нагороду – орден "За заслуги" III ступеня.

Анатолій Гриценко з донькою / Фото з соцмереж

Олексій Гриценко – колишній депутат Київської міськради 6-го скликання та один із організаторів Автомайдану у 2013 році. У 2014 – 2015 роках служив у ЗСУ. У 2021 році став радником міського голови Києва Віталія Кличка з питань екології на громадських засадах.

Олексій Гриценко / Фото з мережі

А от про Ганну Гриценку інформації немає. У мережі навіть не можна знайти її фото.

Дмитро Кулеба

Від першого шлюбу політик має двох дітей – сина Єгора та доньку Любу. У 2024 році Кулеба розповідав, що син навчається в університеті і проходить серйозну військову підготовку.

Син Дмитра Кулеби / Фото з соцмереж

Донька ж опановує спів і дає концерти.

Нещодавно колишній міністр закордонних справ України одружився зі своєю обраницею, видавчинею Світланою Павелецькою. Пара оформила стосунки через застосунок Дія.