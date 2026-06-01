Ще у 2024 році ЗМІ писали про заручини закоханих, однак обоє партнерів дотримувались одного правила – не кричати про своє кохання на весь світ. З цієї нагоди 24 Канал розповість, що відомо про особисте життя співачки й з ким у неї були романи.

У 2013 році зірка закрутила роман із англійським шеф-кухарем Айзеком Кер'ю. Пара зустрічалась до 2017 років, а тоді їхні дороги розійшлись.

З серпня 2017 року до січня 2018 – зустрічалась з американським співаком Полом Кляйном – колишнім фронтменом групи LANY.

У 2018 році Дуа Ліпа відкривала на НСК "Олімпійському" фінал Ліги чемпіонів. Тоді іноземні видання писали, що півзахисник мадридського клубу – Марко Асенсіо, провів зі співачкою цілу ніч. Однак сама британська знаменитість заперечила цей факт. Вона заявила, що не знайома з Марко Асенсіо. І навряд чи зустрічалася б з ним. Серед причин – її менеджер вболіває за "Ліверпуль", який грав у фіналі проти "Реалу", і не пробачив би їй такого вчинку.

Дуа Ліпа на відкритті фіналу Ліги чемпіонів у Києві / Фото Getty Images

Згодом артистка вернулась до колишнього Айзека, однак другий шанс протривав всього пів року. Причина такого рішення – напружені графіки та рідкісні побачення. Потім у її житті з'явився Анвар – молодший брат Белли та Джіджі Хадід.

Пара ретельно приховувала свої стосунки і не відповідала на жодні питання журналістів, що стосувались особистого життя. У липні 2019 року закохані разом з'явились на музичному фестивалі British Summer Time.

Дуа Ліпа та Анвар Хадід / Фото Getty Images

Загалом пара була разом упродовж двох з половиною років. У пресі писали, що причиною розриву стосунків стали постійні гастролі артистки, через які вони часто не бачилися.

Пізніше у її житті з'явився французький режисер Ромен Гаврас, який був старший від зірки на 14 років. Як повідомляло видання The Sun, співачка хотіла присвятити себе лише музиці перед виходом третього альбому. Тож саме Дуа запропонувала розійтися. Відомо, що стосунки Дуа Ліпи та Ромена Гавраса тривали близько 8 місяців.

Дуа Ліпа та Ромен Гаврас / Фото Daily Mail

Влітку 2024 року знаменитість офіційно повідомила, що перебуває у стосунках з актором Каллумом Тернером. У грудні Daily Mail писало, що Дуа Ліпа виходить заміж, хоча на той момент обоє з пари мовчали.

Артистка публікувала у соцмережах нові фото, де на безіменному пальці уважні читачі помітили розкішну каблучку.

Дуа і Каллум так сильно закохані, і вони знають, що це назавжди. Вони заручені та дуже щасливі. У Дуа був один з найкращих професійних років у її кар'єрі, і це вишенька на торті. Каллум – надійна опора для Дуа, і вони прекрасна пара. Їхні сім'ї та друзі такі щасливі. Це було приголомшливе Різдво для них,

– розповів інсайдер виданню.

Дуа Ліпа засвітила діамантову обручку / Фото з інстаграму співачки

У червні 2025 року Дуа Ліпа підтвердила, що виходить заміж. Вона розповіла, що її коханий замовив обручку після того, як порадився з її найкращими друзями та сестрою. Артистка зізналась, що ніколи не думала про весілля та не мріяла про те, якою нареченою буде, але тепер зрозуміла важливість заручин. Дуа Ліпа з коханим / Фото з інстаграму співачки Та пара все ж організувала камерну церемонію, яка відбулась у Лондоні. Це сталось 31 травня, в Old Marylebone Town Hall. Співачка одягнула білий костюм від Schiaparelli – приталений жакет із золотими ґудзиками й довгу асиметричну спідницю.

Її вбрання доповнювало кольє від Bulgari, атласні рукавички та білий капелюх із широкими полями та білосніжні туфлі на підборах Louboutin.

Інсайдери повідомляють, що головне святкування попереду. Наприкінці наступного тижня пара має влаштувати вечірку в Італії, що триватиме 3 дні. Урочистості відбудуться на острові Сицилія.