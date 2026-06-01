Церемонія відбулась у неділю, 31 травня, в Old Marylebone Town Hall. Про це повідомляє The Daily Mail.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер офіційно одружилися. Закрита церемонія – це лише перший етап їхнього весілля. Співачка одягнула білий костюм від Schiaparelli – приталений жакет з золотими ґудзиками й довгу асиметричну спідницю.

Її вбрання доповнювало кольє від Bulgari, атласні рукавички та білий капелюх з широкими полями та білосніжні туфлі на підборах Louboutin.

До слова, у пресі весільний образ порівнюють з легендарним вбранням Б'янки Джаггер на весіллі з Міком Джаггером.

Вийшовши надвір, пару обсипали конфеті та пелюстками квітів. Перед ратушею були тільки близькі – рідні та друзі.

Інсайдери повідомляють, що головне святкування попереду. Наприкінці наступного тижня пара має влаштувати вечірку в Італії, що триватиме 3 дні. Урочистості відбудуться на острові Сицилія.

Як складалися стосунки Дуа Ліпи та Каллума Тернера?

У січні 2024 року пару вперше помітили разом на вечірці. На відео потрапив момент, як співачка танцює повільний танець з актором. Відтоді з'явилися чутки про їхні стосунки.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер не ділилися особистим, тому про розвиток їхніх відносин відомо мало. Але вони часто відвідували заходи разом.

У липні 2024 співачка вперше підтвердила стосунки з актором. А наступного року вони дебютували на червоній доріжці Met Gala. У червні 2025 Дуа Ліпа підтвердила для Vogue, що заручилась з коханим.