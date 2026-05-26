Про це Павелецька повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Вона поділилась відео з особливого дня.

Світлана Павелецька опублікувала відео з ранку нареченої, як їй робили макіяж на зачіску: видавчиня зібрала волосся у пучок. Для церемонії жінка обрала білу сукню від бренду GASANOVA, прикрашену перлинами. А колишній міністр закордонних справ України одягнув білу вишиванку та коричневі штани.

Церемонія одруження пройшла у застосунку Дія, а святкування відбулась у вузькому колі. Серед присутніх були донька Кулеби від колишньої дружини Євгенії – Любов та син Павелецької – Олександр. Навколо столу бігали їхні домашні улюбленці, тож панувала весела та сімейна атмосфера.

Нас ніхто не зламає. Шукайте один одного, любіть і будьте разом. Бо життя – це любов,

– написав Дмитро Кулеба під відео зі святкування.

У коментарях під дописом Світлану та Дмитра привітали телеведучий Андрій Бєдняков, блогерка Аліна Шаманська, акторка Даша Малахова та інші. Їм бажають щасливого подружнього життя.

Як розвивалися стосунки Кулеби та Павелецької?

Кулеба та Павелецька познайомилися у 2003 році. Світлана та інші студенти-міжнародники брали участь у навчальній грі, схожій на юридичні дебати, а Дмитро був їхнім ментором.

У 2014 році вони відновили спілкування, але почали зустрічатися лише через кілька років. Кулеба захотів видати свою книгу "Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот" у видавництві "Книголав", співзасновницею якого є Павелецька.

Пізніше між Дмитром і Світланою зав'язалися романтичні стосунки. У 2021 році вони з'їхалися, а восени 2025-го дипломат освідчився коханій.