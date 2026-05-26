Об этом Павелецкая сообщила на своей странице в инстаграме. Она поделилась видео с особого дня.

Светлана Павелецкая опубликовала видео с утра невесты, как ей делали макияж на прическу: издательница собрала волосы в пучок. Для церемонии женщина выбрала белое платье от бренда GASANOVA, украшенное жемчугом. А бывший министр иностранных дел Украины надел белую вышиванку и коричневые брюки.

Церемония бракосочетания прошла в приложении Дія, а празднование состоялось в узком кругу. Среди присутствующих были дочь Кулебы от бывшей жены Евгении – Любовь и сын Павелецкой – Александр. Вокруг стола бегали их домашние любимцы, поэтому царила веселая и семейная атмосфера.

Нас никто не сломает. Ищите друг друга, любите и будьте вместе. Потому что жизнь – это любовь,

– написал Дмитрий Кулеба под видео с празднования.

В комментариях под сообщением Светлану и Дмитрия поздравили телеведущий Андрей Бедняков, блогерша Алина Шаманская, актриса Даша Малахова и другие. Им желают счастливой супружеской жизни.

Как развивались отношения Кулебы и Павелецкой?

Кулеба и Павелецкая познакомились в 2003 году. Светлана и другие студенты-международники участвовали в учебной игре, похожей на юридические дебаты, а Дмитрий был их ментором.

В 2014 году они возобновили общение, но начали встречаться только через несколько лет. Кулеба захотел издать свою книгу "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ" в издательстве "Книголав", соучредителем которого является Павелецкая.

Позже между Дмитрием и Светланой завязались романтические отношения. В 2021 году они съехались, а осенью 2025-го дипломат сделал предложение любимой.