Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пояснивши, що це дуже конкурентний ринок, орієнтований на майбутнє. Мовиться про надсучасне озброєння, а це та ніша, яку хочуть зайняти американські компанії.

Який вибір постане перед країнам Перської затоки?

Наші спеціалісти консультують арабські держави щодо протидії іранським "Шахедам". Паралельно тривають переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів. Однак американський лідер Трамп заявив, що Україна – остання, в кого вони попросять по допомогу і висловився про те, що його країні не потрібна підтримка Києва у захисті від іранських дронів.

Тут мовиться не лише про його особисте ставлення, а й про конкуренцію. Я не здивуюся, якщо американці говоритимуть країнам Перської затоки, навіщо їм українська допомога, якщо вони можуть надати їм такі ж рішення,

– озвучив Кулеба.

З його слів, Сполучені Штати можуть закликати арабські держави укладати відповідні контракти саме з ними, гарантуючи безпеку. Тоді державам Перської затоки доведеться обирати між закупівлею дронів-перехоплювачів у країни з найкращим досвідом і можливостями (України) або у країни, від якої їхня безпека залежатиме десятиліттями.

Це буде вибір між технологіями й ширшими безпековими домовленостями. Їм доведеться обирати,

– наголосив Кулеба.

Хоча технології є активом України на світовому ринку, проте цього самого по собі, як пояснив ексміністр закордонних справ, буде недостатньо, аби посісти гідне місце у світовій системі безпеки.

Зауважте! Американський політик, колишній військовий Адріан Боненберг пояснив, що президент США не звик щось у когось брати, навіть якщо в цьому дійсно є потреба і це врятувало б життя американських військових, адже не хоче виглядати слабким. Він переконаний, що навіть якщо армія США скаже, що готова застосовувати українські дрони-перехоплювачі, Трамп казатиме, що йому це не треба.

Як Україна допомагає на Близькому Сході?