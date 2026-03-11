Американський політик, колишній військовий Адріан Боненбергер у розмові з 24 Каналом оцінив, наскільки потрібні США українські технології, що дозволяють збивати іранські БпЛА. Також він припустив, на чому базується ставлення Трампа до України і чи може воно змінитися.
Чи вигідні для США нові технології з України?
Боненбергер зауважив, що Дональд Трамп – персоналіст, і якщо ви потрапили до нього у немилість, змінити його думку дуже важко.
Якимось чином Володимир Путін давно зумів завоювати його прихильність, і відтоді він лояльний до очільника Кремля, хоч би що сталося. Ми розуміємо, як Володимир Зеленський опинився у його немилості, і президенту України дивом вдалося пом'якшити ставлення Трампа. Він дуже добре впорався з тим, щоб отримати для України все можливе,
– наголосив американський політик.
Технології України щодо дронів-перехоплювачів "Шахедів" США, на його думку, захочуть відкрито прийняти, навіть якщо військові США зрештою використовуватимуть це неохоче.
Важливо! Українська компанія Ukrainian Defense Drones Tech Corporation у межах програми Пентагону Drone Dominance Program пройшла відбір для участі у конкурсі на укладення контрактів. Компанія представила на конкурсі власний під брендом F-Drones, який є ударним квадрокоптером типу FPV. США можуть закупити тисячі ударних БпЛА.
"Піт Гегсет абсолютно вірний Трампу, і якщо той не захоче прийняти допомогу від України, глава Пентагону її не візьме, навіть якщо вона рятуватиме життя американців. Проблема ще й у тому, що Трамп не любить щось брати, щоб виглядати слабким", – пояснив він.
Тому, за словами Боненбергера, навіть якщо військові скажуть, що готові використовувати українські дрони-перехоплювачі, які можуть підняти ефективність збиття іранських дронів з 10% до 70%, Трамп, імовірно, скаже, що США це не потрібно.
Це дуже соромно для мене, як для американця, бо найдешевший дрон, який ми можемо зробити для такого типу цілей, коштує 35 тисяч доларів. А в Україні є дрони, які можна виробляти за допомогою 3D-принтерів і деталей, зібраних із серійних дронів, по 2 – 3 тисячі доларів. А ми так не вміємо, і мене, як ветерана армії США, це вражає,
– сказав Адріан Боненбергер.
Американський політик впевнений, що це величезна можливість для України. Ба більше, він вважає, що США мають дружити з Україною, адже українці багато в чому схожі на американців. Тому він не розуміє, чому Вашингтон не допомагає Україні більше, навіть попри тему дронів-перехоплювачів. Однак це питання потрібно адресувати до Трампа і до його оточення.
Що відомо про можливість співпраці України та США щодо дронів-перехоплювачів?
У виданні Politico зазначають, що США на тлі війни з Іраном потребують більше дешевих дронів-перехоплювачів "Шахедів". А їх має Україна, адже у неї великий досвід протидії цим дронам.
Американські військові перебували в Україні, щоб ознайомитись з українським досвідом у галузі безпілотників. Наразі угода між США та Україною щодо співпраці не підписана, але якщо її буде укладено, це стане "одним з небагатьох випадків, коли Україна може публічно запропонувати США щось цінне безпосередньо".
Водночас Володимир Зеленський зазначив, що США досі не підписали дронову угоду. Проте Вашингтон офіційно не відмовився від пропозиції Києва, яка була надана виключно США.
Також на думку громадського і політичного діяча зі США Юрія Рашкіна, Трампу має сподобатися те, що Україна демонструє силу, адже має дешеві рішення для ураження іранських дронів, яких немає у Сполучених Штатів. Він вважає, що потрібний обмін технологіями з союзниками: Україна надає рішення щодо "Шахедів", а партнери – свої технології.