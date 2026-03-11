Американский политик, бывший военный Адриан Боненбергер в разговоре с 24 Каналом оценил, насколько нужны США украинские технологии, позволяющие сбивать иранские БпЛА. Также он предположил, на чем базируется отношение Трампа к Украине и может ли оно измениться.

Выгодны ли для США новые технологии из Украины?

Боненбергер заметил, что Дональд Трамп – персоналист, и если вы попали к нему в немилость, изменить его мнение очень трудно.

Каким-то образом Владимир Путин давно сумел завоевать его благосклонность, и с тех пор он лоялен к главе Кремля, что бы ни случилось. Мы понимаем, как Владимир Зеленский оказался в его немилости, и президенту Украины чудом удалось смягчить отношение Трампа. Он очень хорошо справился с тем, чтобы получить для Украины все возможное,

– подчеркнул американский политик.

Технологии Украины относительно дронов-перехватчиков "Шахедов" США, по его мнению, захотят открыто принять, даже если военные США в конце концов будут использовать это неохотно.

Важно! Украинская компания Ukrainian Defense Drones Tech Corporation в рамках программы Пентагона Drone Dominance Program прошла отбор для участия в конкурсе на заключение контрактов. Компания представила на конкурсе собственный под брендом F-Drones, который является ударным квадрокоптером типа FPV. США могут закупить тысячи ударных БпЛА.

"Пит Гегсет абсолютно верен Трампу, и если тот не захочет принять помощь от Украины, глава Пентагона ее не возьмет, даже если она будет спасать жизни американцев. Проблема еще и в том, что Трамп не любит что-то брать, чтобы выглядеть слабым", – объяснил он.

Поэтому, по словам Боненбергера, даже если военные скажут, что готовы использовать украинские дроны-перехватчики, которые могут поднять эффективность сбивания иранских дронов с 10% до 70%, Трамп, вероятно, скажет, что США это не нужно.

Это очень стыдно для меня, как для американца, потому что самый дешевый дрон, который мы можем сделать для такого типа целей, стоит 35 тысяч долларов. А в Украине есть дроны, которые можно производить с помощью 3D-принтеров и деталей, собранных из серийных дронов, по 2 – 3 тысячи долларов. А мы так не умеем, и меня, как ветерана армии США, это поражает,

– сказал Адриан Боненбергер.

Американский политик уверен, что это огромная возможность для Украины. Более того, он считает, что США должны дружить с Украиной, ведь украинцы во многом похожи на американцев. Поэтому он не понимает, почему Вашингтон не помогает Украине больше, даже несмотря на тему дронов-перехватчиков. Однако этот вопрос нужно адресовать к Трампу и к его окружению.

Что известно о возможности сотрудничества Украины и США относительно дронов-перехватчиков?