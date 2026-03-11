Об этом сообщает The New York Times.

Какой дрон у Украины могут купить США?

По информации издания, компания Ukrainian Defense Drones Tech Corporation представила на конкурсе беспилотник собственного производства под брендом F-Drones. Речь идет об ударных квадрокоптерах типа FPV – именно такие аппараты чаще всего применяют на фронте для уничтожения российской бронетехники.

F-Drones производит большинство комплектующих самостоятельно, а остальные закупает преимущественно у европейских поставщиков. Компания начала производство беспилотников в 2023 году, и на начальном этапе все компоненты имели китайское происхождение.

Однако уже в течение года предприятию удалось наладить собственное изготовление карбоновых рам и антенн. К 2025 году производство значительно расширилось: компания начала выпускать полетные контроллеры, регуляторы скорости, радиомодемы и системы передачи видео.

Впоследствии производитель получил доступ к технологиям изготовления камер, которые планирует выпускать в Европе. Пока же эти компоненты закупают у другой украинской компании, импортирующей необходимые детали из европейских стран.

По данным источников в отечественной defense-tech отрасли, F-Drones входит в число крупнейших украинских производителей FPV-дронов. Среди самых известных разработок компании – беспилотники F7 и F10, а также перехватчики дронов типа Shahed под названием LITAVR.

Как сообщают источники редакции, именно квадрокоптер F10 планируется поставлять для нужд армии США.

По итогам 2025 года дрон F7 был признан самым эффективным средством поражения на фронте. Такие данные обнародовала государственная программа "Армия дронов. Бонус". Этот беспилотник занял первое место по количеству уничтоженной тяжелой техники противника, а также вошел в число лидеров в категориях наибольшего количества поражений легкой техники, личного состава врага, FPV-дронов и общей результативности в войне беспилотников.

