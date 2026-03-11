Про це повідомляє The New York Times.

Дивіться також Не Україна: у FT назвали країну, яка створює найсучаснішу систему боротьби з БпЛА в Європі

Який дрон в України можуть купити США?

За інформацією видання, компанія Ukrainian Defense Drones Tech Corporation представила на конкурсі безпілотник власного виробництва під брендом F-Drones. Йдеться про ударні квадрокоптери типу FPV – саме такі апарати найчастіше застосовують на фронті для знищення російської бронетехніки.

F-Drones виготовляє більшість комплектуючих самостійно, а решту закуповує переважно у європейських постачальників. Компанія почала виробництво безпілотників у 2023 році, і на початковому етапі всі компоненти мали китайське походження.

Однак уже протягом року підприємству вдалося налагодити власне виготовлення карбонових рам і антен. До 2025 року виробництво значно розширилося: компанія почала випускати польотні контролери, регулятори швидкості, радіомодеми та системи передачі відео.

Згодом виробник отримав доступ до технологій виготовлення камер, які планує випускати в Європі. Наразі ж ці компоненти закуповують у іншої української компанії, що імпортує необхідні деталі з європейських країн.

За даними джерел у вітчизняній defense-tech галузі, F-Drones входить до числа найбільших українських виробників FPV-дронів. Серед найвідоміших розробок компанії – безпілотники F7 і F10, а також перехоплювачі дронів типу Shahed під назвою LITAVR.

Як повідомляють джерела редакції, саме квадрокоптер F10 планується постачати для потреб армії США.

За підсумками 2025 року дрон F7 було визнано найефективнішим засобом ураження на фронті. Такі дані оприлюднила державна програма "Армія дронів. Бонус". Цей безпілотник посів перше місце за кількістю знищеної важкої техніки противника, а також увійшов до числа лідерів у категоріях найбільшої кількості уражень легкої техніки, особового складу ворога, FPV-дронів та загальної результативності у війні безпілотників.

Саудівська Аравія теж хоче купиити українських дронів на мільйони доларів