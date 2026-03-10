Угода може коштувати мільйони доларів, але її поки що остаточно не підписали. Про це повідомили в WSJ.

Чому Саудівська Аравія замовила українські дрони?

Через повітряні атаки Ірану попит на ефективну зброю та ППО різко піднявся. Головна ціль – це захист від БпЛА та балістичних ракет.

Ер-Ріяд веде переговори з Києвом про купівлю дронів-перехоплювачів і систем радіоелектронної боротьби для протидії атакам іранських безпілотників.

В Kyiv Independent повідомили, що угода може бути підписана вже 11 березня. Також було укладено контракт на постачання ЗРК українського виробництва, а саудівська оборонна компанія виступила місцевим посередником.

Країни Близького Сходу, ППО яких спирається на системи THAAD, Patriot і Cheongung-II, змушені витрачати значно дорожчі ракети для перехоплення повітряних цілей.

