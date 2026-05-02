Костянтин Немічев – один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу – розповів 24 Каналу, які НРК можуть з'явитися на фронті. Він розкрив, на якій стадії перебуває розробка.

Які завдання виконуватимуть штурмові НРК?

"Маю невеликий інсайт – Третій армійський корпус планує створити штурмові наземні роботизовані комплекси. Це наземні дрони, які зменшуватимуть кількість особового складу на передній лінії", – наголосив він.

Це дрони, які, за словами заступника командира полку безпілотних систем KRAKEN, через штучний інтелект знаходять ціль, ворожу піхоту, техніку, і пілоту залишається тільки підтвердити або відхилити ураження цілі.

При цьому пілот у цей момент перебуватиме у безпечній зоні, тому що для нас найголовніше – це люди. І нам потрібно кожному бійцю зберегти життя. А для цього необхідно використовувати технології,

– пояснив Костянтин Немічев.

Оскільки ми живемо у XXI столітті, то маємо усі карти на руках для того, щоб, як зауважив він, як можна більше воювали технології, а люди, які її пілотуватимуть, перебували у безпеці. Тому той, хто володіє технологіями, швидше перемагає.

Зверніть увагу! Інженер-програміст та співзасновник компанії RoverTech Борис Дрожак, повідомив, що необхідно створити такі умови, щоб у кілзоні людей взагалі не перебувало. Тому, на його думку, необхідно замінювати їх сенсорами, шукати можливості, щоб оповіщення з перших позицій виконувалося не людьми. Тому перед розробниками стоїть завдання, щоб роботи захищали навіть не людей, а роботи захищали роботів. У майбутньому, як припустив він, на позиціях мають стояти роботи з турелями, в повітрі – літати дрони, і всі разом вони оборонятимуть територію та відбиватимуть штурми ворожих роботів.

Заступник командира полку нагадав, що у 2022 та наприкінці 2023 року Україна була попереду у технологіях. Однак з часом росіяни почали обганяти українські сили у цьому напрямку. Тому потрібно постійно знаходити нові технології, інновації, адже саме це – ключ до успіху.

Немічев уточнив, що наразі проходить тестування цього НРК на полігонах. Він висловив сподівання, що вже у 2027 році відбудеться прорив технології у війні, яку розв'язала Росія.

Чи зможуть НРК повністю замінити на полі бою людей?

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко вважає, що роботи не зможуть повністю замінити людей на фронті. За кожним роботом, дроном на полі бою стоїть людина, і ця тенденція, впевнений він, збережеться упродовж десятиліття.

Федоренко впевнений, що роботів необхідно розвивати та застосовувати на полі бою, чим і займається Україна. Роботи, за його словами, заміняють кулеметників, розміновують і завойовують території, на них розміщують різні платформи. Командир "Ахіллесу" додав, що раніше вважалося, що дронова війна "буде колись потім", однак сьогодні це вже реальність.