Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко озвучив 24 Каналу думку, що повністю замінити людей на фронті роботи не зможуть. Утім усе одно й Україна, й світ рухають до роботизації багатьох процесів, зокрема, й бойових дій.

Що зможуть виконувати роботи на фронті?

Федоренко розповів, що гуманоїди вже можуть здійснювати прибирання будинків, виконувати операційні дії на підприємствах, то очевидно, що війна – це теж процес, який гуманоїд зможе освоїти. Це будуть страшні часи. Можливість виготовляти високі технології країн буде напряму впливати на їхні амбіції. Бо гуманоїдам не треба їсти, не треба спати, в нього нема відчуттів, немає емоцій.

Світ ніколи більше не буде таким, яким був після Другої світової війни й до 90-х років. Тоді була "Холодна війна", й була загроза ядерного попелу. Можливість ядерної війни була основним ризиком. Нині все зовсім інакше. Міжнародне право, як явище, помножене на нуль. Світ втягується в хаос. Роботи – це те, що дасть можливість мінімізувати кількість людей на війні, замінити живу людину в надскладних завданнях,

– зазначив командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес".

Він продовжив, що й в України, й у Росії технології розвиваються достатньо інтенсивно.

Чому роботи не зможуть повністю замінити людей на фронті?

За словами Героя України, за кожним роботом, за кожним дроном на фронті стоїть жива людина. Ця тенденція буде зберігатись упродовж десятиліття ще точно. Роботів треба розвивати та застосовувати на полі бою, що й робить Україна. Роботи заміняють кулеметників, розміновують і завойовують території, на них розміщують різного роду платформи.

"Раніше говорили, що дронова війна теж буде колись потім. Однак зараз це вже реальність. Керовані операторами БпЛА виконують різноманітні завдання. Утім треба говорити про те, що люди мають бути готові до національного спротиву, люди мають бути готові до війни", – зауважив Федоренко.

Він додав, що після перемоги України, в яку він вірить, не можна допустити життя в тій ілюзії, в якій ми жили до 2014 року та до початку повномасштабної війни. Кожен українець має бути навчений у військовому плані.

