Комбриг 5 ОВМБр наголосив, що з новоприбулими солдатами також спілкуються психологи. Про це повідомили в "Радіо Свобода".

Як воюють "бусифіковані" військові?

За словами Габінета, після прибуття військові проходять підготовку, згуртовуються в підрозділі, а командири вивчають їхні навички.

Він додав, що у таких військових під час підготовки стають помітними справжні "таланти та якості", яких у цивільному житті ніхто не бачив.

З "бусифікованих" вони (військові – 24 Канал) перетворюються на справжніх лідерів, командирів відділень. Звісно, це не відбувається за один день чи за період БЗВП,

– заявив комбриг.

Руслан Габінет також порівняв мобілізованих у 2022 році та у 2026. За його словами, мотивація у бійців на початку повномасштабного вторгнення зашкалювала.

Не треба було нікого змушувати чи переконувати – люди розуміли, що, для чого і чому вони роблять. Це і є мобілізовані 2022 року,

– розповів Габінет.

До уваги! Комбриг "Ахіллес" Юрій Федоренко в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що підрозділ постійно поповнюють добровольці, рекрути та мобілізовані, зокрема ті, хто повертається із СЗЧ. За його словами, більшість військових після адаптації залишається у строю та ефективно виконують завдання. Проте Федоренко наголосив, що темпи мобілізації в Україні недостатні для того, щоб військові могли повноцінно ходити на ротації та відновлюватися після важких бойових дій.

Що відомо про хід мобілізації в Україні?

Автоматичне продовження відстрочки можливе завдяки електронній взаємодії між реєстром призовників "Оберіг" та державними базами даних.

Якщо відстрочка не підтверджується у застосунку "Резерв+", рекомендується перевірити або оновити інформацію в державних реєстрах.

Українці, які служили за контрактом від 18 до 25 років, можуть отримати відстрочку від мобілізації на 12 місяців після звільнення. Для її отримання необхідно подати заявку до ТЦК, разом з документами, що підтверджують службу.