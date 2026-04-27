Комбриг 5 ОВМБр отметил, что с новоприбывшими солдатами также общаются психологи. Об этом сообщили в "Радио Свобода".

Смотрите также Только 2 – 3 года, и домой: Решетилова предложила четкие сроки службы для мобилизованных

Как воюют "бусифицированные" военные?

По словам Габинета, после прибытия военные проходят подготовку, сплачиваются в подразделении, а командиры изучают их навыки.

Он добавил, что у таких военных во время подготовки становятся заметными настоящие "таланты и качества", которых в гражданской жизни никто не видел.

Из "бусифицированных" они (военные – 24 Канал) превращаются в настоящих лидеров, командиров отделений. Конечно, это не происходит за один день или за период БЗВП,

– заявил комбриг.

Руслан Габинет также сравнил мобилизованных в 2022 году и в 2026. По его словам, мотивация у бойцов в начале полномасштабного вторжения зашкаливала.

Не надо было никого заставлять или убеждать – люди понимали, что, для чего и почему они делают. Это и есть мобилизованные 2022 года,

– рассказал Габинет.

Вниманию! Комбриг "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью 24 Каналу рассказал, что подразделение постоянно пополняют добровольцы, рекруты и мобилизованные, в частности те, кто возвращается с СЗЧ. По его словам, большинство военных после адаптации остается в строю и эффективно выполняют задачи. Однако Федоренко отметил, что темпы мобилизации в Украине недостаточны для того, чтобы военные могли полноценно ходить на ротации и восстанавливаться после тяжелых боевых действий.

Что известно о ходе мобилизации в Украине?

Автоматическое продление отсрочки возможно благодаря электронному взаимодействию между реестром призывников "Оберег" и государственными базами данных.

Если отсрочка не подтверждается в приложении "Резерв+", рекомендуется проверить или обновить информацию в государственных реестрах.

Украинцы, которые служили по контракту от 18 до 25 лет, могут получить отсрочку от мобилизации на 12 месяцев после увольнения. Для ее получения необходимо подать заявку в ТЦК, вместе с документами, подтверждающими службу.