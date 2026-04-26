Об этом рассказали в Волынском областном ТЦК и СП.

Как можно получить отсрочку после освобождения?

Право на отсрочку в течение 12 месяцев имеют ветераны, которые были приняты на контракт в возрасте 18 – 25 лет, отслужили не менее одного года и уволились в связи с завершением срока контракта или службы.

В то же время такая отсрочка не предоставляется автоматически. Для ее оформления необходимо лично подать заявление на имя руководителя ТЦК и СП.

В заявлении нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, идентификационный код, адрес регистрации или проживания, а также контактный номер телефона и электронную почту. К заявлению также обязательно прилагаются документы, подтверждающие прохождение службы по контракту не менее одного года и основание увольнения.

После подачи документов информацию должны внести в Единый государственный реестр призывников в течение трех рабочих дней.

Справка. "Контракт 18 – 24" могут заключить мужчины в возрасте от 18 до 24 лет. Он предусматривает ряд льгот, в частности выплату одного миллиона гривен, возможность оформления беспроцентной ипотеки и социальный пакет. В то же время контракт доступен только для боевых должностей, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка для таких военнослужащих длится более 80 дней.

