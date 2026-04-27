Что делать, если отсрочка от мобилизации не подтягивается в приложении автоматически.
Читайте также Из-за одной ошибки в учете мужчина не мог оформить бронирование: как решили проблему
Как работают отсрочки в "Резерв+"?
Автоматическое продление отсрочек стало возможным благодаря налаживанию электронного взаимодействия между реестром призывников "Оберіг" и другими государственными базами данных. В большинстве случаев информация обновляется автоматически, поэтому военнообязанным не нужно лично обращаться в ТЦК.
Такой механизм предусмотрен для отдельных категорий граждан, в частности для лиц с инвалидностью, родителей трех и более детей, а также для тех, кто осуществляет уход за женой, мужем или родителями с инвалидностью I или II группы.
Кроме того, к этой категории относятся бывшие военнопленные и члены семей погибших военнослужащих.
Важно! После успешного продления отсрочки в приложении "Резерв+" появляется соответствующее уведомление, и в таком случае подавать дополнительные заявления или бумажные документы не нужно.
Если уведомление не поступило, гражданам рекомендуют проверить или обновить информацию о себе в государственных реестрах и базах данных. В случае, когда право на отсрочку не подтверждается из-за отсутствия записей, система не обновляет статус автоматически.
Отсутствие актуальной информации в "Резерв+" может иметь последствия: во время проверки документов, если отсрочка не подтверждается в системе, военнообязанного могут мобилизовать на общих основаниях.
В мае правила мобилизации могут измениться
В Украине готовятся возможные изменения в правила мобилизации, которые могут вступить в силу после продления военного положения и всеобщей мобилизации после 4 мая.
Одним из ключевых направлений обсуждения является реформирование ТЦК и СП. В частности, рассматривается вариант, при котором ТЦК могут частично потерять функцию оповещения военнообязанных и сосредоточиться на ведении реестра "Оберег".
Отдельно обсуждается усиление ответственности для тех, кто нарушает мобилизационное законодательство. По одной из идей, таких граждан могут разыскивать по принципу, который сейчас применяется к должникам по уплате алиментов.