Как работают отсрочки в "Резерв+"?

Автоматическое продление отсрочек стало возможным благодаря налаживанию электронного взаимодействия между реестром призывников "Оберіг" и другими государственными базами данных. В большинстве случаев информация обновляется автоматически, поэтому военнообязанным не нужно лично обращаться в ТЦК.

Такой механизм предусмотрен для отдельных категорий граждан, в частности для лиц с инвалидностью, родителей трех и более детей, а также для тех, кто осуществляет уход за женой, мужем или родителями с инвалидностью I или II группы.

Кроме того, к этой категории относятся бывшие военнопленные и члены семей погибших военнослужащих.

Важно! После успешного продления отсрочки в приложении "Резерв+" появляется соответствующее уведомление, и в таком случае подавать дополнительные заявления или бумажные документы не нужно.

Если уведомление не поступило, гражданам рекомендуют проверить или обновить информацию о себе в государственных реестрах и базах данных. В случае, когда право на отсрочку не подтверждается из-за отсутствия записей, система не обновляет статус автоматически.

Отсутствие актуальной информации в "Резерв+" может иметь последствия: во время проверки документов, если отсрочка не подтверждается в системе, военнообязанного могут мобилизовать на общих основаниях.

