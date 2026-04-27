Що робити, якщо відстрочка від мобілізації не підтягується у застосунку автоматично, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як працюють відстрочки у "Резерв+"?

Автоматичне продовження відстрочок стало можливим завдяки налагодженню електронної взаємодії між реєстром призовників "Оберіг" та іншими державними базами даних. У більшості випадків інформація оновлюється автоматично, тож військовозобов'язаним не потрібно особисто звертатися до ТЦК.

Такий механізм передбачений для окремих категорій громадян, зокрема для осіб з інвалідністю, батьків трьох і більше дітей, а також для тих, хто здійснює догляд за дружиною, чоловіком або батьками з інвалідністю І чи ІІ групи.

Окрім того, до цієї категорії належать колишні військовополонені та члени сімей загиблих військовослужбовців.

Важливо! Після успішного продовження відстрочки у застосунку "Резерв+" з'являється відповідне сповіщення, і в такому разі подавати додаткові заяви чи паперові документи не потрібно.

Якщо сповіщення не надійшло, громадянам рекомендують перевірити або оновити інформацію про себе в державних реєстрах і базах даних. У випадку, коли право на відстрочку не підтверджується через відсутність записів, система не оновлює статус автоматично.

Відсутність актуальної інформації в "Резерв+" може мати наслідки: під час перевірки документів, якщо відстрочка не підтверджується в системі, військовозобов'язаного можуть мобілізувати на загальних підставах.

