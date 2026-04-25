Яка нестандартна ситуація сталася з військовозобов'язаним українцем?

Чоловік завантажив собі Резерв+, щоб отримати бронювання. Але як виявилося, ТЦК вважав його військовослужбовцем. Про цей кейс у Treads розповів адвокат Володимир Кишеня.

Дивіться також У 2025 рекрутинг запрацював, але є важливий нюанс, – командир "Ахіллесу" про діри в мобілізації

Фахівець розповів: чоловік виявив, що він є військовим. На питання, чи можливо його колись затримували ТЦК і могли приписати до якоїсь частини, він відповів, що такого не були й чоловік навіть жодного разу не був у військкоматі.

Але ж статус показував протилежне. Після звернення до службовців усе підтвердилося – чоловік дійсно нібито проходить службу.

Аби виправити ситуацію, ТЦК вимагало докази, що військовозобов'язаного раніше не мобілізовували й він не служить. А водночас частина, в якій українець "служить" була розформована.

Лише після кількох запитів вдалося довести, що чоловік не мобілізовувався і не служить.

Після заяви з прикладеними відповідями дані в Оберіг були успішно виправлені (респектую Броварському ТЦК) і клієнт зміг оформити бронювання,

– написав Володимир Кишеня.

У розмові з 24 Каналом адвокат прокоментував, що в ТЦК не розповіли, чому сталася така ситуація. Але подібний випадок не перший у практиці Кишені й навіть після публікації йому про проблему писали ще кілька людей.

Володимир Кишеня Адвокат, керівний партнер Адвокатського об’єднання «АРМАЛЄКС» Умовно ці ситуації можна розділити на два варіанти. Перший варіант – це чоловік ніколи не служив, але чомусь його нібито мобілізували. Інша ситуація – це людина служила, її звільнили, але, виявляється, по реєстру "Оберіг" він пробивається як незвільнений. Тобто тут у нас буває і такий варіант, і такий.

Експерт додав, що в такому випадку можна перевірити, чи рахувався такий громадянин у військовій частині та чи отримував зарплату. Для цього треба отримати довідку форми ОК-5 через застосунок Дія і подивитися, чи йшли нарахування. Якщо виплати були, то замість нього хтось отримував грошове забезпечення.Якщо ж ні – то в системі сталася технічна помилка.

Що варто знати про бронювання в Україні?