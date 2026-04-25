Какая нестандартная ситуация произошла с военнообязанным украинцем?

Мужчина загрузил себе Резерв+, чтобы получить бронирование. Но как оказалось, ТЦК считал его военнослужащим. Об этом кейсе в Treads рассказал адвокат Владимир Кишеня.

Смотрите также В 2025 рекрутинг заработал, но есть важный нюанс, – командир "Ахиллеса" о дырах в мобилизации

Специалист рассказал: мужчина обнаружил, что он является военным. На вопрос, возможно ли его когда-то задерживали ТЦК и могли приписать к какой-то части, он ответил, что такого не было и мужчина даже ни разу не был в военкомате.

Но статус показывал обратное. После обращения к служащим все подтвердилось – человек действительно якобы проходит службу.

Чтобы исправить ситуацию, ТЦК требовало доказательства, что военнообязанного ранее не мобилизовали и он не служит. А в то же время часть, в которой украинец "служит" была расформирована.

Только после нескольких запросов удалось доказать, что человек не мобилизовался и не служит.

После заявления с приложенными ответами данные в Обериг были успешно исправлены (респект Броварскому ТЦК) и клиент смог оформить бронирование,

– написал Владимир Кишеня.

В разговоре с 24 Каналом адвокат прокомментировал, что в ТЦК не рассказали, почему произошла такая ситуация. Но подобный случай не первый в практике Кишени и даже после публикации ему о проблеме писали еще несколько человек.

Владимир Кишеня Адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "АРМАЛЕКС" Условно эти ситуации можно разделить на два варианта. Первый вариант – это человек никогда не служил, но почему-то его якобы мобилизовали. Другая ситуация – это человек служил, его уволили, но, оказывается, по реестру "Оберіг" он пробивается как неуволенный. То есть здесь у нас бывает и такой вариант, и такой.

Эксперт добавил, что в таком случае можно проверить, считался ли такой гражданин в воинской части и получал ли зарплату. Для этого надо получить справку формы ОК-5 через приложение Дія и посмотреть, шли ли начисления. Если выплаты были, то вместо него кто-то получал денежное обеспечение. если же нет – то в системе произошла техническая ошибка.

Что стоит знать о бронировании в Украине?