Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко в эфире 24 Канала объяснил, что рекрутинг в 2025 году действительно начал работать лучше. В то же время, по его словам, провал предыдущих этапов и потеря доверия к этому механизму до сих пор сказываются.

Смотрите также Россия перегруппировывается и готовит резервы: Сырский предупредил о возможном наступлении

Почему произошел провал в мобилизации?

В 2022 – 2023 годах Силы обороны Украины комплектовались более чем активно, потому что желающих взять в руки оружие и стать на защиту страны было много. Но дальше армия столкнулась с другим этапом войны, когда добровольная мобилизация начала проседать, а система не успела вовремя перейти на новую модель комплектования. Войска воюют против противника, который имеет больший ресурс в силах и средствах, поэтому запаса людей, который был в начале большой войны, не хватило надолго.

Защищать свою Родину – это обязанность, а не право,

– подчеркнул Федоренко.

Во второй половине 2023 года, как он объяснил, уже должен был полноценно заработать рекрутинг, который давал бы человеку понятный ответ, куда именно он идет служить и как его гражданский опыт можно использовать в армии. Идея заключалась в том, чтобы после собеседования человек мог напрямую мобилизоваться в конкретную часть, пройти базовую подготовку, овладеть профессией и стать максимально полезным именно на той должности, которая соответствует его знаниям и навыкам.

В этот период времени должен был заработать рекрутинг, который четко объяснял бы каждому, что, друзья, согласно вашему гражданскому опыту, умениям и знаниям, вы можете выбрать профессию для себя в Силах обороны. На тот период времени эти меры сделаны не были. Не успела система перестроиться,

– заметил командир "Ахиллеса".

Далее это потянуло за собой уже более глубокую проблему, потому что спад в мобилизационных процессах совпал с потерей времени, когда новый механизм еще можно было запустить без большого провала доверия. В итоге армия вошла в 2024 год с последствиями этой задержки, когда потребность в доукомплектовании только росла.

Как рекрутинг потерял доверие?

В 2024 году государство попыталось закрыть этот провал через кампанию по обновлению данных для военнообязанных. Логика была проста: человек актуализирует информацию, далее получает понятный маршрут и может выбрать для себя службу. Но на практике этот механизм не дал того результата, на который рассчитывали, а отдельной болезненной темой осталось бронирование, которое, по оценке Федоренко, должно быть прозрачным и справедливым.

Если мы говорим, сработала ли эта стратегия: обнови свои данные и выбери для себя в дальнейшем воинскую часть. Нет, она не сработала,

– подчеркнул Федоренко.

Главный удар пришелся по доверию, потому что люди не были уверены, что после рекрутинга действительно попадут туда, куда шли. Пока этот процесс налаживали, оставался риск, что человек соглашается на одну должность и одну часть, а в итоге оказывается совсем в другом месте. Когда такое недоверие накопилось, оно начало работать против всего механизма, даже когда его уже начали выравнивать.

В 2025 году рекрутинг уже работает, но об этом мало говорят

К 2025 году ситуацию с рекрутингом удалось заметно выровнять, и случаев, когда человек шел на конкретную должность, а потом оказывался в другой части без понятных причин, стало значительно меньше.

К слову! В украинской армии не хватает людей, и эта проблема уже стала системной. На нее влияют потери, меньшее количество населения, затяжная война, отсутствие четких сроков службы и информационные атаки России, которые пытаются сорвать мобилизацию и подорвать доверие к армии и ТЦК.

Если военнослужащий нормально проходит службу, не имеет проблем с дисциплиной и соответствует требованиям, он остается там, куда пришел. В боевых бригадах, в том числе и в "Ахиллесе", человек после этого может еще и расти дальше, если имеет для этого знания, опыт и готовность брать на себя больше.

Возвращаясь к рекрутингу, он в 2025 году заработал. И это правда, и статистически так оно и есть,

– подчеркнул Федоренко.

Проблема в том, что положительные истории почти не выходят за пределы военной среды, семей и профильных площадок. Когда человек мобилизовался, прошел качественную подготовку, овладел специальностью и начал результативно работать, это не вызывает большой огласки.

Статистически не интересно смотреть, когда кто-то говорит: я принял для себя решение мобилизоваться, прошел качественную общевойсковую подготовку, овладел специальностью и стал оператором,

– отметил командир "Ахиллеса".

Любой скандал или конфликт с переводом мгновенно расходится по соцсетям, обрастает эмоциями и начинает работать против всего механизма. Из-за этого в публичном пространстве гораздо громче звучат единичные негативные случаи, чем нормальная ежедневная работа системы.

Что известно о мобилизации, рекрутинге и проблемах с пополнением войска?