Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу пояснив, що рекрутинг у 2025 році справді почав працювати краще. Водночас, за його словами, провал попередніх етапів і втрата довіри до цього механізму досі даються взнаки.

Чому стався провал у мобілізації?

У 2022 – 2023 роках Сили оборони України комплектувалися більш ніж активно, бо охочих взяти до рук зброю і стати на захист країни було багато. Але далі армія зіткнулася з іншим етапом війни, коли добровільна мобілізація почала просідати, а система не встигла вчасно перейти на нову модель комплектування. Війська воюють проти противника, який має більший ресурс у силах і засобах, тому запасу людей, який був на початку великої війни, не вистачило надовго.

Захищати свою Батьківщину – це обов'язок, а не право,

– наголосив Федоренко.

У другій половині 2023 року, як він пояснив, уже мав повноцінно запрацювати рекрутинг, який давав би людині зрозумілу відповідь, куди саме вона йде служити і як її цивільний досвід можна використати в армії. Ідея полягала в тому, щоб після співбесіди людина могла напряму мобілізуватися до конкретної частини, пройти базовий вишкіл, опанувати фах і стати максимально корисною саме на тій посаді, яка відповідає її знанням і навичкам.

В цей період часу мав запрацювати рекрутинг, який чітко пояснював би кожному, що, друзі, згідно вашого цивільного досвіду, вміння і знань, ви можете обрати професію для себе в Силах оборони. На той період часу ці заходи зроблені не були. Не встигла система перелаштуватися,

– зауважив командир "Ахіллесу".

Далі це потягнуло за собою вже глибшу проблему, бо спад у мобілізаційних процесах збігся з втратою часу, коли новий механізм ще можна було запустити без великого провалу довіри. У підсумку армія увійшла в 2024 рік із наслідками цієї затримки, коли потреба в доукомплектуванні тільки зростала.

Як рекрутинг втратив довіру?

У 2024 році держава спробувала закрити цей провал через кампанію з оновлення даних для військовозобов'язаних. Логіка була проста: людина актуалізує інформацію, далі отримує зрозумілий маршрут і може обрати для себе службу. Але на практиці цей механізм не дав того результату, на який розраховували, а окремою болючою темою лишилося бронювання, яке, за оцінкою Федоренка, має бути прозорим і справедливим.

Якщо ми кажемо, чи спрацювала ця стратегія: онови свої дані і вибери для себе в подальшому військову частину. Ні, вона не спрацювала,

– наголосив Федоренко.

Головний удар припав по довірі, бо люди не були певні, що після рекрутингу справді потраплять туди, куди йшли. Поки цей процес налагоджували, лишався ризик, що людина погоджується на одну посаду і одну частину, а в підсумку опиняється зовсім в іншому місці. Коли така недовіра накопичилася, вона почала працювати проти всього механізму, навіть коли його вже почали вирівнювати.

У 2025 році рекрутинг уже працює, але про це мало говорять

До 2025 року ситуацію з рекрутингом вдалося помітно вирівняти, і випадків, коли людина йшла на конкретну посаду, а потім опинялася в іншій частині без зрозумілих причин, стало значно менше.

До слова! В українському війську бракує людей, і ця проблема вже стала системною. На неї впливають втрати, менша кількість населення, затяжна війна, відсутність чітких термінів служби та інформаційні атаки Росії, які намагаються зірвати мобілізацію і підірвати довіру до армії та ТЦК.

Якщо військовослужбовець нормально проходить службу, не має проблем із дисципліною і відповідає вимогам, він залишається там, куди прийшов. У бойових бригадах, зокрема й в "Ахіллесі", людина після цього може ще й рости далі, якщо має для цього знання, досвід і готовність брати на себе більше.

Повертаючись до рекрутингу, він у 25-му році запрацював. І це правда, і статистично так воно є,

– наголосив Федоренко.

Проблема в тому, що позитивні історії майже не виходять за межі військового середовища, його родин і профільних майданчиків. Коли людина мобілізувалася, пройшла якісний вишкіл, опанувала спеціальність і почала результативно працювати, це не викликає великого розголосу.

Статистично не цікаво дивитися, коли хтось каже: я прийняв для себе рішення мобілізуватися, пройшов якісну загальновійськову підготовку, опанував спеціальність і став оператором,

– зауважив командир "Ахіллесу".

Будь-який скандал або конфлікт із переведенням миттєво розходиться по соцмережах, обростає емоціями і починає працювати проти всього механізму. Через це в публічному просторі набагато голосніше звучать поодинокі негативні випадки, ніж нормальна щоденна робота системи.

