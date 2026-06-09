Об этом сообщили на портале "Юристы.UA".

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Почему возникают задержки с бронированием?

Во время военного положения военнообязанные украинцы могут получить отсрочку от призыва или быть забронированным по месту работы. Такое право имеют работники предприятий, которым предоставлен статус критически важных.

В зависимости от категории критичности компании могут оформлять бронирование как для части персонала, так и для всех военнообязанных сотрудников. Впрочем, этот процесс не всегда происходит быстро и беспрепятственно.

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Юрист Владислав Дерий объяснил, что одной из причин задержек могут быть технические сбои в работе портала "Дія", через который осуществляется оформление бронирования. Также специалист указывает на другие причины, среди них в частности:

статус резервиста у работника, которого подали на бронь;

отсутствие синхронизации данных между реестром "Оберіг" и другими реестрами (например, ПФУ);

превышение лимита забронированных работников.

Напомним, Кабмин в мае принял новые правила бронирования работников от мобилизации. Впрочем, известно, что до 1 сентября действующие бронирования и статус предприятия остаются действительными, поскольку продлится переходный период.