Про це повідомили на порталі "Юристи.UA".

Дивіться також Залишилося менше двох місяців: кому потрібно стати на військовий облік до 31 липня

Чому виникають затримки з бронюванням?

Під час воєнного стану військовозобов'язані українці можуть отримати відстрочку від призову або бути заброньованим за місцем роботи. Таке право мають працівники підприємств, яким надано статус критично важливих.

Залежно від категорії критичності компанії можуть оформлювати бронювання як для частини персоналу, так і для всіх військовозобов'язаних співробітників. Утім, цей процес не завжди відбувається швидко та безперешкодно.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Юрист Владислав Дерій пояснив, що однією з причин затримок можуть бути технічні збої в роботі порталу "Дія", через який здійснюється оформлення бронювання. Також фахівець вказує на інші причини, серед них зокрема:

статус резервіста у працівника, якого подали на бронь;

відсутність синхронізування даних між реєстром "Оберіг" та іншими реєстрами (наприклад, ПФУ);

перевищення ліміту заброньованих працівників.

Нагадаємо, Кабмін у травні ухвалив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Утім, відомо, що до 1 вересня чинні бронювання та статус підприємства залишаються дійсними, оскільки триватиме перехідний період.