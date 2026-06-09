Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП.
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Що треба знати про військовий облік?
Стати на військовий облік можна двома способами: особисто звернутися до ТЦК за місцем проживання або пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок Резерв+.
Важливо! На військовий облік не беруть осіб, які відбувають покарання, а також тих, до кого застосовано примусові заходи медичного характеру.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Якщо юнак не зміг своєчасно стати на облік, поважними причинами можуть вважатися хвороба, обставини стихійного характеру, перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також інші обставини, які унеможливили проходження ідентифікації або особисту явку до ТЦК та СП.
Для взяття на військовий облік необхідно підготувати такі документи:
- паспорт громадянина України;
- витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання;
- довідку ВПО (за наявності);
- свідоцтво про народження;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документ про освіту;
- довідку з місця навчання або роботи (за наявності);
- чотири фотокартки розміром 35×45 мм без головного убору.
Варто зазначити, що взяття на військовий облік не дорівнює мобілізації. За законом, юнаки, які перебувають на військовому обліку призовників, можуть вступити на військову службу лише добровільно – тобто за контрактом після досягнення 18 років.
До слова, нещодавно в парламенті почали обговорення наступного етапу реформи системи мобілізації, результати якого, за прогнозами нардепів, можуть презентувати приблизно за 2 місяці.
Зокрема, зміни мають торкнутися діяльності ТЦК та посилення відповідальності за порушення правил призову.