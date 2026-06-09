Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП.

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Что нужно знать о воинском учете?

Стать на воинский учет можно двумя способами: лично обратиться в ТЦК по месту жительства или пройти электронную идентификацию и уточнить свои данные через приложение Резерв+.

Важно! На воинский учет не берут лиц, отбывающих наказание, а также тех, к кому применены принудительные меры медицинского характера.

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Если юноша не смог своевременно стать на учет, уважительными причинами могут считаться болезнь, обстоятельства стихийного характера, пребывания на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, а также другие обстоятельства, которые сделали невозможным прохождение идентификации или личную явку в ТЦК и СП.

Для постановки на воинский учет необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

выписку из реестра территориальной общины о месте жительства;

справку ВПЛ (при наличии);

свидетельство о рождении;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ об образовании;

справку с места учебы или работы (при наличии);

четыре фотографии размером 35×45 мм без головного убора.

Стоит отметить, что взятие на воинский учет не равно мобилизации. По закону, юноши, которые находятся на воинском учете призывников, могут поступить на военную службу только добровольно – то есть по контракту по достижении 18 лет.

К слову, недавно в парламенте начали обсуждение следующего этапа реформы системы мобилизации, результаты которого, по прогнозам нардепов, могут представить примерно через 2 месяца.

В частности, изменения должны коснуться деятельности ТЦК и усиления ответственности за нарушение правил призыва.