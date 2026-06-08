Кто такой военнообязанный в Украине?

Лицо, которое находится в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, в Украине считается военнообязанным. Такой человек еще не является военным, но их ставят на учет военнообязанных и могут призвать при наличии законных оснований. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Олег Паньчак.

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Воинский долг во время войны говорит, что мужчины призывного возраста должны появляться по вызову в ТЦК в место и срок, указанные в повестке. Также они должны проходить медицинский осмотр и поддерживать актуальными свои учетные данные.

Эксперт добавил, что если человек во время войны переезжает жить в другое место, он должен сообщать об этом и стать там на воинский учет. Обязанности военнообязанных включают и сообщение об изменении семейного положения, состояния здоровья, образования, места работы или контактных данных.

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Также во время мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ (так называемый военный билет) и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК, полицейского или представителя ГПСУ в определенных законом случаях.

Права и обязанности военнообязанных в Украине определяются законодательством. В законе есть нормы, позволяющие таким гражданам иметь социальные гарантии, возможность получить отсрочку. Как рассказал Олег Паньчак, гражданам, которых взяли на воинский учет, должны разъяснять их права, обязанности, правила воинского учета и ответственность за их нарушение.

Олег Паньчак Адвокат Права военнообязанного включают осведомленность об основании вызова в ТЦК, получения надлежащим образом оформленной повестки, права требовать предъявления служебного удостоверения от представителей ТЦК при вручении повестки. Военнообязанные могут подавать документы на отсрочку, проходить медицинский осмотр для определения пригодности, пользоваться юридической помощью и обжаловать незаконные решения, действия или бездействие ТЦК или ВВК.

Документы для военнообязанных включают военный билет. Это основной документ для военнообязанных и резервистов. Временное удостоверение выдается в отдельных случаях вместо военного билета. Сейчас также законную силу имеет электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+.

В этих документах содержатся основные сведения о лице, то есть его военно-учетная специальность, статус воинского учета, результаты ВВК, данные об отсрочке (при наличии) и другая необходимая информация.

Что означает "не военнообязанный"?

В большинстве случаев статус "невоеннообязанный" в Резерв+ означает, что человек не состоит на воинском учете. То есть некоторых, но не всех, с воинского учета могут исключить полностью. Однако, адвокат отметил, что важно различать "снятие с воинского учета" и "исключение с воинского учета".

Снятие часто имеет технический характер, например в связи с изменением места жительства или постановкой на учет в другом ТЦК. А исключение – это фактически прекращение пребывания лица на воинском учете в случаях, прямо предусмотренных законом. Отсрочка, инвалидность или бронирование сами по себе не всегда означают автоматическое исключение с воинского учета,

– пояснил Олег Паньчак.

Список граждан, которых могут исключить с учета, прописан в статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Это те, кто не является военнообязанными:

люди, которые умерли или безвестно отсутствующими или объявлены умершими;

больше не являются гражданами Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

отдельные категории лиц, определены законом: определенные кандидаты на контрактную службу, которые не были приняты, или уволены с военной службы по контракту в определенных законом случаях.

Важно! Военнослужащие не могут считаться военнообязанными, потому что они уже привлечены к обороне государства. Тогда как люди с таким статусом только к этому готовятся.

Кого могут призвать?

Кроме годных мужчин, в возрасте от 25 до 60 лет взять на воинский учет в Украине и призвать могут граждан, которые проходили военную службу и получили военно-учетную специальность. Военнообязанными могут быть и женщины медицинских или фармацевтических специальностей, но в Украине сейчас нет их принудительной мобилизации. Они могут присоединиться к армии только добровольно.

Не могут мобилизовать тех граждан, которые имеют законную отсрочку или бронирование, однако они все равно считаются военнообязанными. Освобождение от призыва действует только в определенный для каждого период.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации и как она работает в Украине?

В Украине право на отсрочку от мобилизации имеют определенные законом категории граждан. Среди них – лица с проблемами здоровьем; многодетные родители; те, кто ухаживает за больными родственниками; студенты дневной формы обучения; аспиранты, докторанты; отдельные работники критически важных предприятий.

Оформление отсрочки предусматривает подачу заявления и пакета документов, подтверждающих основание. В некоторых случаях данные автоматически подтверждаются через государственные реестры подтверждаются через государственные реестры, что позволяет продлевать отсрочку без повторного обращения в ТЦК.

В то же время в случае отсутствия подтвержденных данных или изменений в статусе гражданина отсрочка может быть пересмотрена или отменена. Также важно, что отсрочка не является полным освобождением от воинской обязанности. Лица с таким статусом обязаны обновлять свои данные и при необходимости подтверждать основания для ее продления. В случае изменения обстоятельств – например, завершения обучения или потери оснований ухода – право на отсрочку прекращается.