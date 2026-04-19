Теперь военнообязанные (кроме забронированных работников и сотрудников спецслужб) могут подать заявление на отсрочку двумя способами: через приложение "Резерв+" или через ЦПАУ. Об этом рассказали специалисты на портале "Юристы".
Как теперь будет происходить оформление отсрочки?
Юрист Владислав Дерий объяснил, что в ЦНАП администратор сам оформит заявление, отсканирует документы и передаст их в электронном виде в комиссию ТЦК.
Оригиналы документов у заявителя не забирают. Вместо этого человек получает описание поданных документов.
Рассмотрение заявления длится примерно 7 – 15 дней. В этот период, а также после предоставления отсрочки, человека не имеют права направлять на ВВК или проводить в отношении него мобилизационные мероприятия.
Информация об оформленной отсрочке должна автоматически появиться в приложении "Резерв+".
Адвокат Юрий Айвазян также отметил: теперь подавать заявление нужно через ЦНАП, поскольку ТЦК больше не принимают такие обращения напрямую.
Мобилизация в Украине: последние новости
В Верховной Раде Украины подали законопроект, что обяжет работников ТЦК носить именные жетоны и представляться при обращении во избежание мошенничества.
Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что четкие сроки службы для военных невозможны без усиления мобилизации. В то же время рабочая группа уже работает над этим вопросом, чтобы уменьшить неопределенность для бойцов.
В Украине рассматривают возможность передачи части функций ТЦК полиции для улучшения процесса мобилизации. По словам Романа Костенко, Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине, используя информационные инструменты и поддержку отдельных лиц.