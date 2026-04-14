За игнорирование вызова без надлежащих оснований предусмотрена административная или уголовная ответственность. Об этом сообщает Министерство минобороны.
Когда можно законно не появляться в ТЦК?
В Украине действует определенный перечень уважительных причин, которые дают право военнообязанным не явиться в территориальный центр комплектования после получения повестки. Речь идет исключительно об обстоятельствах, которые объективно делают невозможным прибытие в указанный срок.
Какими могут быть уважительные причины:
- препятствие стихийного характера;
- болезнь;
- военные действия там, где расположен ТЦК;
- смерть близкого родственника.
В то же время даже при наличии уважительной причины гражданин не освобождается от обязанности связаться с территориальным центром комплектования. Это нужно сделать не позднее чем в течение трех дней с момента, когда лицо не смогло явиться по вызову.
После устранения причин, которые помешали прибытию, военнообязанный обязан явиться в ТЦК в течение семи дней. Таким образом, отсрочка не означает полного игнорирования вызова, а лишь дает возможность перенести дату явки.
В Министерстве обороны отмечают, что сам факт наличия уважительной причины не означает автоматического освобождения от обязанностей воинского учета. Если лицо не сообщит ТЦК или не прибудет в установленный срок без веских оснований, это будет считаться нарушением законодательства.
За такие действия предусмотрена ответственность. В зависимости от обстоятельств это может быть административное наказание в виде штрафа или даже уголовная ответственность в случае систематического уклонения.
Отдельно подчеркивается, что даже наличие бронирования или отсрочки от мобилизации не означает, что гражданина не могут вызвать в ТЦК. В таких случаях речь идет об уточнении данных или выполнении других процедур воинского учета.
Какова ситуация с мобилизацией в Украине?
Руководитель ОП Кирилл Буданов раскритиковал военнообязанных, которые избегают службы. Он подчеркнул, что это создает серьезные трудности для мобилизации, и предостерег о моральных последствиях такого выбора.
При этом критической проблемой сейчас остается также СЗЧ. В Раде пока нет согласованной позиции по усилению ответственности за нарушение воинского учета и самовольное оставление части.
В последнее время по сети распространялись сообщения о якобы подготовке к мобилизации женщин. Некоторые из украинок попали также на воинский учет. Ситуацию прокомментировал глава Минобороны Михаил Федоров во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.