Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

Ужесточат ли наказание за уклонение от службы и СОЧ?

Соломия Бобровская сообщила, что законопроект об усилении санкций против нарушителей воинского учета и СОЧ пока не рассматривают в Раде. Связано это с тем, что Минобороны Украины вместе с новой командой еще формируют свою позицию.

Нардеп напомнила, что парламент все же ужесточил наказание за самовольное оставление части с 8 до 10 лет.

Мы фактически посадили их на больший срок, чем убийц или террористов. И к чему я веду: только "кнуты" – это не работает. Должна быть логика, разбивка и градация людей,

– подчеркнула Бобровская.

Депутат отметила, что над вопросом нужно работать комплексно: понимать причины, почему военный ушел в СОЧ, в каком состоянии и сколько он служил.

Сейчас Министерство обороны прорабатывает различные случаи. Речь идет о причинах нарушения воинского учета, сколько людей "в тени", почему не обновляют данные и проблемы СОЧ из-за перевода в другие подразделения.

"И из этого нужно уже потом выводить наказание, а не просто наказывать всех подряд и думать, что это решит вопрос. Не решит!", – резюмировала Бобровская.

