Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

Чи посилять покарання за ухилення від служби і СЗЧ?

Соломія Бобровська повідомила, що законопроєкт щодо посилення санкцій проти порушників військового обліку і СЗЧ наразі не розглядають у Раді. Пов'язано це з тим, що Міноборони України разом з новою командою ще формують свою позицію.

Нардепка нагадала, що парламент все ж посилив покарання за самовільне залишення частини з 8 до 10 років.

Ми фактично посадили їх на більший строк, ніж убивць чи терористів. І до чого я веду: лише "батоги" – це не працює. Має бути логіка, розбивка і градація людей,

– наголосила Бобровська.

Депутатка зауважила, що над питанням потрібно працювати комплексно: розуміти причини, чому військовий пішов у СЗЧ, у якому стані та скільки він служив.

Наразі Міністерство оборони опрацьовує різні випадки. Йдеться про причини порушення військового обліку, скільки людей "в тіні", чому не оновлюють дані та проблеми СЗЧ через переведення в інші підрозділи.

"І з цього потрібно вже потім виводити покарання, а не просто карати всіх підряд і думати, що це вирішить питання. Не вирішить!", – резюмувала Бобровська.

