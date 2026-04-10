Об этом руководитель ОП заявил в совместном интервью корреспондентам Укринформа и Новини.LIVE.

Почему Буданов раскритиковал "уклонистов"?

Буданов отметил, что сейчас в обществе есть определенные противоречия между стремлением к победе и нежеланием служить в армии. Он предостерег, что после возвращения ветеранов с войны возникнут непростые вопросы к тем, кто уклонялся от выполнения своего долга во время военного положения.

У нас страшная проблема в обществе. У нас герой – тот, кто воюет, и у нас так же герой, который записывает видосики "Как я, извините, послал на три буквы ТЦК",

– подчеркнул генерал.

В то же время Буданов прокомментировал случаи избиения военнослужащих ТЦК, мол, человеческой тупости нет предела и никогда не будет. Кроме того, он отметил, что в обществе существуют реальные ментальные проблемы.

"Потому что, с одной стороны все говорят, что надо воевать до победы. И, с другой стороны, все бегут от мобилизации. И это все происходит одновременно. Это огромная проблема", – отметил глава ОП.

По его словам, никакие личные оправдания уклонения от мобилизации не меняют реальности – военных на передовой нужно заменять. Бойцы, которые находятся на фронте, говорит, этого не понимают и ожидают ротации.

Отдельно он обратил внимание на риски, которые будут возникать после завершения войны, когда военные вернутся домой и начнут "задавать вопросы лично своим соседям, которые никуда не ушли".

Буданов призвал военнообязанных "не бояться выполнить свой долг", ведь не всех мобилизованных отправляют в штурм. По словам руководителя ОП, варианты службы есть разные – от штатной работы до боевых подразделений – а вот уклонение от долга влечет за собой последствия в моральном измерении.

Но просто быть уклонистом и с позором потом жить и думать, что же ты будешь говорить своему соседу. Что ты будешь говорить официально – это такое, у нас люди этого мало боятся. Но что ты скажешь своим детям, своему соседу, который вернется и просто будет говорить, ну ты, кто ты? Кто ты после этого?,

– резюмировал Буданов.

Какие изменения в мобилизации ожидаются?