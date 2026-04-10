Про це керівник ОП заявив у спільному інтерв'ю кореспондентам Укрінформу та Новини.LIVE.

Чому Буданов розкритикував "ухилянтів"?

Буданов наголосив, що нині у суспільстві є певні суперечності між прагненням до перемоги та небажанням служити у війську. Він застеріг, що після повернення ветеранів з війни постануть непрості питання до тих, хто ухилявся від виконання свого обов'язку під час воєнного стану.

У нас страшенна проблема в суспільстві. У нас герой – той, хто воює, й у нас так само герой, який записує відосики "Як я, вибачте, послав на три букви ТЦК",

– наголосив генерал.

Водночас Буданов прокоментував випадки побиття військовослужбовців ТЦК, мовляв, людській тупості нема краю і ніколи не буде. Крім того, він зауважив, що у суспільстві існують реальні ментальні проблеми.

"Бо, з одного боку всі говорять, що треба воювати до перемоги. І, з іншого боку, всі тікають від мобілізації. І це все відбувається одночасно. Це є величезна проблема", – зауважив очільник ОП.

За його словами, жодні особисті виправдання ухилення від мобілізації не змінюють реальності – військових на передовій потрібно замінювати. Бійці, які перебувають на фронті, каже, цього не розуміють і очікують на ротації.

Окремо він звернув увагу на ризики, які виникатимуть після завершення війни, коли військові повернуться додому і почнуть "ставити питання особисто своїм сусідам, які нікуди не пішли".

Буданов закликав військовозобов'язаних "не боятися виконати свій обов'язок", адже не всіх мобілізованих відправляють у штурм. За словами керівника ОП, варіанти служби є різні – від штатної роботи до бойових підрозділів – а от ухилення від обов'язку тягне за собою наслідки у моральному вимірі.

Але просто бути ухилянтом і з позором потім жити й думати, що ж ти будеш казати своєму сусіду. Що ти будеш казати офіційно – це таке, у нас люди цього мало бояться. Але що ти скажеш своїм дітям, своєму сусіду, який повернеться і просто буде казати, ну ти, хто ти? Хто ти після цього?,

– резюмував Буданов.

