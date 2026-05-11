24 Канал розповідає, хто з цієї категорії громадян може втрати відстрочку у травні 2026 року та опинитися у війську.

Хто з людей з інвалідністю може опинитися в армії у травні 2026 року?

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізацію", особи з інвалідністю не підлягають призову під час воєнного стану незалежно від групи інвалідності. Відстрочку можна оформити через застосунок Резерв+ або у Центрі надання адміністративних послуг.

Також таких громадян не мають права направляти на військово-лікарську комісію. Якщо працівники ТЦК все ж вимагають пройти медогляд, чоловік може оскаржити це рішення у суді.

Окрім цього, чоловіки зі статусом особи з інвалідністю мають право перетинати державний кордон незалежно від групи захворювання.

Водночас повістки для уточнення військово-облікових даних можуть надходити й людям з інвалідністю, і це не вважається порушенням закону. Юристи наголошують, що ігнорувати такі документи не варто, оскільки це може призвести до штрафу від ТЦК.

Попри загальне право на відстрочку, закон передбачає кілька випадків, коли мобілізація все ж можлива. Зокрема, йдеться про добровольців, які самостійно підписують контракт і вступають до війська за власним бажанням.

Також ризик мобілізації існує для тих, хто не оформив або не продовжив відстрочку. Хоча інвалідність є підставою для її отримання, автоматично вона не надається – громадянин має самостійно подати відповідну заяву.

Крім того, відстрочка часто має обмежений термін дії – 6 або 12 місяців. Після завершення цього періоду її потрібно переоформити. Якщо цього не зробити, людину можуть вважати такою, що ухиляється від військового обліку.

Ще однією підставою для мобілізації може стати повторна медична комісія. Якщо після перекомісії людину визнають придатною до служби та скасують інвалідність, вона автоматично втрачає право на відстрочку.

Що варто знати про правила відстрочки у травні?

Відстрочку у травні 2026 року можуть отримати працівники критично важливих підприємств, депутати, судді, дипломати, батьки трьох і більше дітей, а також інші категорії людей. Тепер відстрочку треба оформлювати через застосунок Резерв+ або ЦНАП.

Більшість відстрочок від мобілізації в Україні продовжуються автоматично, але у деяких випадках потрібно звертатися до ЦНАПу. Це необхідно, якщо відстрочка не входить до переліку тих, що продовжуються автоматично, або якщо підстави для неї залишаються чинними, але система не змогла підтвердити їх через державні реєстри.

Варто зазначити, що військовозобов'язаний не може одночасно мати відстрочку та бронювання на роботі через норму постанови №76 Кабінету Міністрів України.