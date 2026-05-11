24 Канал рассказывает, кто из этой категории граждан может потерять отсрочку в мае 2026 года и оказаться в армии.

К теме Может ли военный вернуться из СЗЧ в желаемую воинскую часть

Кто из людей с инвалидностью может оказаться в армии в мае 2026 года?

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизации", лица с инвалидностью не подлежат призыву во время военного положения независимо от группы инвалидности. Отсрочку можно оформить через приложение Резерв+ или в Центре предоставления административных услуг.

Также таких граждан не имеют права направлять на военно-врачебную комиссию. Если работники ТЦК все же требуют пройти медосмотр, человек может обжаловать это решение в суде.

Кроме этого, мужчины со статусом лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу независимо от группы заболевания.

В то же время повестки для уточнения военно-учетных данных могут поступать и людям с инвалидностью, и это не считается нарушением закона. Юристы отмечают, что игнорировать такие документы не стоит, поскольку это может привести к штрафу от ТЦК.

Несмотря на общее право на отсрочку, закон предусматривает несколько случаев, когда мобилизация все же возможна. В частности, речь идет о добровольцах, которые самостоятельно подписывают контракт и вступают в армию по собственному желанию.

Также риск мобилизации существует для тех, кто не оформил или не продлил отсрочку. Хотя инвалидность является основанием для ее получения, автоматически она не предоставляется – гражданин должен самостоятельно подать соответствующее заявление.

Кроме того, отсрочка часто имеет ограниченный срок действия – 6 или 12 месяцев. После завершения этого периода ее нужно переоформить. Если этого не сделать, человека могут считать уклоняющимся от воинского учета.

Еще одним основанием для мобилизации может стать повторная медицинская комиссия. Если после перекомиссии человека признают годным к службе и отменят инвалидность, он автоматически теряет право на отсрочку.

Что стоит знать о правилах отсрочки в мае?

Отсрочку в мае 2026 года могут получить работники критически важных предприятий, депутаты, судьи, дипломаты, родители трех и более детей, а также другие категории людей. Теперь отсрочку надо оформлять через приложение Резерв+ или ЦПАУ.

Большинство отсрочек от мобилизации в Украине продлеваются автоматически, но в некоторых случаях нужно обращаться в ЦНАП. Это необходимо, если отсрочка не входит в перечень тех, что продолжаются автоматически, или если основания для нее остаются в силе, но система не смогла подтвердить их через государственные реестры.

Стоит отметить, что военнообязанный не может одновременно иметь отсрочку и бронирование на работе из-за нормы постановления №76 Кабинета Министров Украины.