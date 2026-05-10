Министерство обороны Украины разъяснило порядок продления отсрочек от мобилизации и ответило на самые распространенные вопросы граждан.

Когда военнообязанному нужно обратиться в ЦНАП, чтобы продлить отсрочку?

В ведомстве отметили, что большинство полученных отсрочек продолжаются автоматически – без необходимости повторно подавать заявления или обращаться в ЦНАП. Актуальный статус отсрочки можно проверить через приложение Резерв+, где отображается обновленная информация о ее действии.

В то же время существуют случаи, когда автоматическое продление не происходит. Повторно обращаться в ЦНАП необходимо, если отсрочка не входит в перечень тех, что продолжаются автоматически, или если основания для нее остаются в силе, но система не смогла подтвердить их через государственные реестры. В таких ситуациях гражданам нужно самостоятельно подать соответствующие документы для продления отсрочки. В Минобороны отмечают, что это позволяет обновить данные и избежать возможных ошибок в реестрах.

Обратите внимание! Военнообязанный не может одновременно иметь отсрочку и бронирование на работе. Юрист Владислав Дерий отметил, что пока отсрочка остается в силе, забронировать такого человека невозможно. Это связано с нормой постановления №76 Кабинета Министров Украины, которая определяет порядок бронирования работников критически важных предприятий во время мобилизации.

Кто в Украине может получить отсрочку от мобилизации?

Право на отсрочку от мобилизации в Украине определяется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и зависит от ряда социальных, семейных и профессиональных обстоятельств.

В частности, отсрочка может предоставляться по состоянию здоровья. К этой категории относятся лица с инвалидностью I, II или III группы, а также граждане, которые по заключению военно-врачебной комиссии признаны временно непригодными к военной службе на срок от 6 до 12 месяцев.

Отдельную группу составляют граждане, которые имеют семейные обстоятельства:

многодетные родители, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет,

одинокие отцы или матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до совершеннолетия,

родители детей с инвалидностью.

Отсрочка также может предоставляться тем, кто осуществляет постоянный уход за больными членами семьи – женой, детьми или родителями, а также опекунам лиц, признанных судом недееспособными.

Еще одна категория касается образования и научной деятельности. Отсрочку могут получить: