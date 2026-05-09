Как получить бронирование, когда есть отсрочка?

На практике иногда возникает ситуация, когда человек имеет отсрочку по одному из оснований, но параллельно устраивается на работу, где имеет право на бронирование. В таком случае стоит быстро изменить основание для увольнения со службы, чтобы ТЦК не успели открыть производство или мобилизовать. Об этом рассказали эксперты на портале "Юристи.UA".

Мужчина поделился, что учится на аспирантуре и на этом основании имеет отсрочку. Но в то же время он устроился на работу в государственную организацию, где ему пообещали сделать бронирование. Украинец решил, что "бронь" ему нужнее. Но встал вопрос, нужно ли для этого отчисляться из университета.

Юрист Владислав Дерий тоже заметил, что пока действует отсрочка, то забронировать человека не смогут. Все потому, что соответствующая норма есть в постановлении №76 Кабинета министров Украины, которая регулирует механизм брони работников критически важных предприятий во время мобилизации. Определено, что невозможно забронировать гражданина, который во время мобилизации не подлежит призыву на военную службу. То есть освобождение уже есть через отсрочку, призвать такого человека нельзя, а значит "бронь" ему не нужна.

Адвокат Юрий Айвазян ответил, что в случае мужчины ТЦК должен отменить отсрочку из-за обучения. Тогда стоит дождаться, чтобы в реестре и в Резерв+ исчезла информация об отсрочке. Когда ее не будет, предприятие сможет беспрепятственно оформить бронирование.

Однако стоит помнить, что после отмены отсрочки таким военнообязанным может сразу прийти повестка и начаться так называемый "розыск" из-за неявки на вызов ТЦК. Все из-за того, что в "переходный период" человек формально может подлежать мобилизации.

Это сделает невозможным дальнейшее бронирование, пока вы с такого розыска не сниметесь,

– сообщил эксперт.

Важно! Отсрочка предоставляется любому из военнообязанных, если такой человек имеет законные обстоятельства, для ее получения, например обучение или семейное положение. А бронирование получают только определенные руководством работники критически важного предприятия или государственного органа.

Юристы советуют проверять изменение статуса в приложении Резерв+, где написано, какое есть действующее основание для освобождения от мобилизации.

Что известно об освобождении от мобилизации для студентов?

В Украине отсрочка для студентов предоставляется только при условии соблюдения требований. Речь идет об обучении на дневной или дуальной форме в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования. При этом человек должен получать образование последовательно, без нарушения уровня обучения.

Адвокат Сергей Бондаренко в комментарии 24 Канала объяснил, что право на отсрочку имеют не все студенты. Если человек поступает на уровень образования, который ниже или таким же, как уже полученный ранее, то освобождение от мобилизации не предоставляется.

Во время военного положения ТЦК могут проверять актуальность обучения. Поэтому студентам рекомендуют следить за наличием действующих документов и своевременно обновлять информацию, чтобы избежать проблем с отсрочкой.