Об этом сообщает СБУ.

Что известно об очередной схеме уклонения от мобилизации?

Незаконную деятельность организовали двое руководителей местных благотворительных фондов и их сообщник. Последний – безработный житель столицы, который занимался розыском клиентов.

Фигуранты за 16 тысяч долларов предлагали военнообязанным несколько вариантов уклонения от службы. Например, фиктивно трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры с последующим получением отсрочки.

Помните! В Украине бронированию подлежат работники критических объектов, которых нельзя мобилизовать во время войны. Это не способ уклонения, а потребность защиты сотрудников, которые нужны для стабильной работы и поддержания критического предприятия и экономики. Процедура бронирования работников выполняется руководством или отделом кадров. С правилами бронирования можете ознакомиться в материале 24 Канала.

Другая услуга "дельцов" – побег через западную границу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Для последней "услуги" организаторы хотели задействовать своих "проводников" в приграничных областях, которые хорошо знают горную местность и водоемы.

СБУ задержала всех трех преступников просто "на горячем" после получения части взятки от клиента.

К слову, расследователи 24 Канала анализировали в своем материале судебные дела, которые связаны с кругленькими суммами для уклонения от мобилизации. Украинцы готовы платить от нескольких тысяч гривен до нескольких тысяч долларов.



Например, источники 24 Канала в правоохранительных органах сообщали, что на Львовщине разоблачили схему уклонения от мобилизации, в которой участвовали более 40 должностных лиц. Благодаря ей военнообязанные за деньги получали бронирование и фиктивную инвалидность.

Во время обысков у фигурантов были изъяты смартфоны, флешки, поддельные документы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Им вручили подозрения в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой.

Обратите внимание! Речь идет о части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Задержаны дельцы, которые "зарабатывали" на уклонистах / Фото СБУ

Важно! Мошенники в Украине выдают себя за сотрудников СБУ, рассылая фейковые повестки-вызовы на допрос и требуя денег. Служба безопасности рекомендует фиксировать данные подозрительных лиц и проверять информацию через официальные каналы.

В рамках масштабной операции по очистке системы Нацполиции от коррупции разоблачена схема прикрытия "порноофисов". Во время обысков у топ-чиновников было изъято оружие, элитные автомобили, часы и немалую сумму наличных. Всего было задержано 5 участников схемы прикрытия "порноофисов", включая руководителей полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.

Также СБУ и полиция проводила обыски в Ужгородском РТЦК и СП по подозрению в незаконных махинациях с повестками. По данным журналиста Глаголы, обыски и у временно исполняющего обязанности военкома, подполковника Николая Мигалейко.

Кроме того, Украина вместе с Финляндией разоблачили схему, через которую Россия покупала морские суда для своего "теневого флота" в обход международных санкций. Как сообщала СБУ, к этому была причастна организованная группа, которая работала по заказу Москвы.