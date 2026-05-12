Об этом сообщают источники 24 Канала в правоохранительных органах.
По результатам следственных мероприятий установлена причастность работников коммунального предприятия, работников медицинского учреждения и представителя органа местного самоуправления. Они создали устойчивую систему, которая системно препятствовала мобилизации.
В частности, за денежное вознаграждение военнообязанных фиктивно трудоустраивали на коммунальном предприятии для получения брони. Уже задокументирован ряд таких "псевдозабронированных".
Кроме того, за взятки в медицинском учреждении изготавливали фиктивные документы об установлении групп инвалидности. Это позволяло признать мужчин непригодными к военной службе.
Правоохранители провели более 100 обысков по местам жительства и работы участников схемы.