3 тысячи "аспирантов" уклонились от мобилизации: под суд пойдет руководство запорожского вуза

Сделку разоблачили после того, как держатель ЕГЭБО зафиксировал подозрительную массовую регистрацию поступающих и обратился к правоохранителям. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Что известно о коррупции в вузе Запорожья?

Следствие установило, что организатором сделки был ректор и владелец частного университета в Запорожье.

К схеме он привлек свою дочь, которая работает проректором по научно-педагогической и научной работе в вузе, а также еще трех проректоров, заместителя директора одного из институтов, начальника центра информационных систем и работников отдела аспирантуры.

Они подделывали документы, вносили ложные данные и незаконно вмешивались в государственную базу ЕГЭБО. Документы о поступлении создавались задним числом, а сами "аспиранты" фактически не учились.

Справочно. ЕГЭБО – это Единая государственная электронная база по вопросам образования, которая работает с 2012 года. Она обеспечивает информационное сопровождение вступительной кампании в учреждения высшего образования.

Схемой за 2 года воспользовалась почти 3,5 тысячи мужчин призывного возраста. Примерно 3 тысячи из них получили основания для отсрочки.

При этом лицензионный объем набора в аспирантуру был превышен в 13 раз – университет имел право принять не более 265 аспирантов.

За свои услуги вуз просил официальную оплату обучения – почти 20 тысяч гривен за два семестра, а также отдельную неправомерную выгоду – от нескольких сотен до более 260 тысяч гривен с человека.

Обратите внимание! В целом организаторы заработали на схеме более 50 миллионов гривен.

МОН аннулировало лицензию университета на подготовку аспирантов.

В суд уже направлено обвинительное заключение в отношении 9 участников преступной организации. Всем инкриминируется участие в преступной организации, взяточничество, махинации с документами, вмешательство в ИТ-системы и препятствование законной деятельности ВСУ. Организатору схемы дополнительно – создание преступной организации и легализацию незаконно полученных средств.

Образование не может быть прикрытием для торговли отсрочками. А диплом или статус аспиранта – инструментом уклонения от обязанности перед государством,

– отметил генпрокурор Кравченко.

Подозреваемые в коррупции в вузе Запорожья / Фото прокуратуры

Другие скандалы в украинском образовании

Недавно в скандал попал частный Киевский университет культуры и государственный Киевский национальный университет культуры и искусств. Оба связаны с Михаилом Поплавским. 7 мая полиция проводила обыски в Киевском национальном университете культуры и искусств. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Каналу.