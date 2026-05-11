3 тысячи "аспирантов" уклонились от мобилизации: под суд пойдет руководство запорожского вуза

Сделку разоблачили после того, как держатель ЕГЭБО зафиксировал подозрительную массовую регистрацию поступающих и обратился к правоохранителям. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Что известно о коррупции в вузе Запорожья?
Следствие установило, что организатором сделки был ректор и владелец частного университета в Запорожье.
К схеме он привлек свою дочь, которая работает проректором по научно-педагогической и научной работе в вузе, а также еще трех проректоров, заместителя директора одного из институтов, начальника центра информационных систем и работников отдела аспирантуры.
Они подделывали документы, вносили ложные данные и незаконно вмешивались в государственную базу ЕГЭБО. Документы о поступлении создавались задним числом, а сами "аспиранты" фактически не учились.
Справочно. ЕГЭБО – это Единая государственная электронная база по вопросам образования, которая работает с 2012 года. Она обеспечивает информационное сопровождение вступительной кампании в учреждения высшего образования.
Схемой за 2 года воспользовалась почти 3,5 тысячи мужчин призывного возраста. Примерно 3 тысячи из них получили основания для отсрочки.
При этом лицензионный объем набора в аспирантуру был превышен в 13 раз – университет имел право принять не более 265 аспирантов.
За свои услуги вуз просил официальную оплату обучения – почти 20 тысяч гривен за два семестра, а также отдельную неправомерную выгоду – от нескольких сотен до более 260 тысяч гривен с человека.
Обратите внимание! В целом организаторы заработали на схеме более 50 миллионов гривен.
МОН аннулировало лицензию университета на подготовку аспирантов.
В суд уже направлено обвинительное заключение в отношении 9 участников преступной организации. Всем инкриминируется участие в преступной организации, взяточничество, махинации с документами, вмешательство в ИТ-системы и препятствование законной деятельности ВСУ. Организатору схемы дополнительно – создание преступной организации и легализацию незаконно полученных средств.
Образование не может быть прикрытием для торговли отсрочками. А диплом или статус аспиранта – инструментом уклонения от обязанности перед государством,
– отметил генпрокурор Кравченко.
Подозреваемые в коррупции в вузе Запорожья / Фото прокуратуры
Другие скандалы в украинском образовании
Недавно в скандал попал частный Киевский университет культуры и государственный Киевский национальный университет культуры и искусств. Оба связаны с Михаилом Поплавским. 7 мая полиция проводила обыски в Киевском национальном университете культуры и искусств. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Каналу.
27 марта в КНУКиИ разоблачили масштабную коррупционную схему. Служащие и должностные лица Министерства образования и науки Украины вносили ложные данные о студентах и штатное расписание, чтобы увеличить финансирование.
В течение 2022 – 2023 годов из государственного бюджета вуз получил около 760 миллионов гривен по программе "Подготовка кадров учреждениями высшего образования и обеспечение деятельности их баз практики".
Тогда источники 24 Канала в правоохранительных органах подтвердили, что обыски проводили, в частности, у Поплавского. Продолжалось досудебное расследование. У СБУ сообщали, что фигурантам может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Интересно, что эти университеты уже оказывались в центре скандала. Так, в 2014 году частный КУК мог использовать ресурсы государственного КНУКиИ для обучения студентов-контрактников. Студентов зачисляли в частный вуз, но учились они на базе государственного.
Что известно об отсрочке для аспирантов?
В 2026 году сохраняется право на отсрочку от мобилизации для аспирантов. Но только тех, кто учится на дневной или дуальной форме на бюджетной основе.
Закон ограничивает предоставление отсрочки для контрактников. Ведь контрактная аспирантура сейчас в Украине только заочная или вечерняя, что не дает права на защиту.
Информация обо всех студентах и аспирантах хранится в ЕГЭБО. Именно эти данные используют для подтверждения статуса соискателя образования. Если информация об обучении есть в реестре, право на отсрочку сохраняется, поэтому необходимости постоянно подтверждать его в ТЦК нет.
Аспирантам важно следить, чтобы данные об их обучении были корректно внесены в государственные реестры.
Также аспиранты, которые имеют право на отсрочку, не должны ежегодно проходить ВЛК. Юрист Владислав Дерий объяснил, что она определяет пригодность к службе, а не подтверждает это право.
Но ТЦК может направить на ВВК после окончания обучения или если есть какие-то противоречия в документах о состоянии здоровья.