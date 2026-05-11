3 тисячі "аспірантів" ухилилися від мобілізації: під суд піде керівництво запорізького вишу

Оборудку викрили після того, як держатель ЄДЕБО зафіксував підозрілу масову реєстрацію вступників та звернувся до правоохоронців. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Дивіться також ВАКС стягне з ексголови ДФС Насірова понад 11 мільйонів гривень збитків
Що відомо про корупцію у виші Запоріжжя?
Слідство встановило, що організатором оборудки був ректор та власник приватного університету у Запоріжжі.
До схеми він залучив свою доньку, яка працює проректором з науково-педагогічної та наукової роботи у виші, а також ще трьох проректорів, заступника директора одного з інститутів, начальника центру інформаційних систем та працівників відділу аспірантури.
Вони підробляли документи, вносили неправдиві дані та незаконно втручалися у державну базу ЄДЕБО. Документи про вступ створювалися заднім числом, а самі "аспіранти" фактично не навчалися.
Довідково. ЄДЕБО – це Єдина державна електронна база з питань освіти, яка працює з 2012 року. Вона забезпечує інформаційне супроводження вступної кампанії до закладів вищої освіти.
Схемою за 2 роки скористалася майже 3,5 тисячі чоловіків призовного віку. Приблизно 3 тисячі із них отримали підстави для відстрочки.
При цьому ліцензійний обсяг набору до аспірантури було перевищено у 13 разів – університет мав право прийняти не більше ніж 265 аспірантів.
За свої послуги виш просив офіційну оплату навчання – майже 20 тисяч гривень за два семестри, а також окрему неправомірну вигоди – від кількохсот до понад 260 тисяч гривень з особи.
Зверніть увагу! Загалом організатори заробили на схемі понад 50 мільйонів гривень.
МОН анулювало ліцензію університету на підготовку аспірантів.
До суду уже скеровано обвинувальний акт щодо 9 учасників злочинної організації. Усім інкриміновано участь у злочинній організації, хабарництво, махінації з документами, втручання в ІТ-системи та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Організатору схеми додатково – створення злочинної організації та легалізацію незаконно отриманих коштів.
Освіта не може бути прикриттям для торгівлі відстрочками. А диплом чи статус аспіранта – інструментом ухилення від обов'язку перед державою,
– зазначив генпрокурор Кравченко.
Підозрювані у корупції у виші Запоріжжя / Фото прокуратури
Інші скандали в українській освіті
Нещодавно у скандал потрапив приватний Київський університет культури та державний Київський національний університет культури і мистецтв. Обидва пов'язані із Михайлом Поплавським. 7 травня поліція проводила обшуки у Київському національному університеті культури і мистецтв. Цю інформацію підтвердила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу.
27 березня у КНУКіМ викрили масштабну корупційну схему. Службовці і посадовці Міністерства освіти та науки України вносили неправдиві дані про студентів та штатний розпис, аби збільшити фінансування.
Упродовж 2022 – 2023 років з державного бюджету виш отримав близько 760 мільйонів гривень за програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики".
Тоді джерела 24 Каналу у правоохоронних органах підтвердили, що обшуки проводили, зокрема, у Поплавського. Тривало досудове розслідування. У СБУ повідомляли, що фігурантам може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Цікаво, що ці університети вже опинялися в центрі скандалу. Так, у 2014 році приватний КУК міг використовувати ресурси державного КНУКіМ для навчання студентів-контрактників. Студентів зараховували до приватного ВНЗ, але навчалися вони на базі державного.
Що відомо про відстрочку для аспірантів?
У 2026 році зберігається право на відстрочку від мобілізації для аспірантів. Але лише тих, хто навчається за денною або дуальною формою на бюджетній основі.
Закон обмежує надання відстрочки для контрактників. Адже контрактна аспірантура наразі в Україні лише заочна або вечірня, що не дає права на захист.
Інформація про усіх студентів і аспірантів зберігається у ЄДЕБО. Саме ці дані використовують для підтвердження статусу здобувача освіти. Якщо інформація про навчання є в реєстрі, право на відстрочку зберігається, тож потреби постійно підтверджувати його в ТЦК нема.
Аспірантам важливо стежити, щоб дані про їхнє навчання були коректно внесені до державних реєстрів.
Також аспіранти, які мають право на відстрочку, не повинні щороку проходити ВЛК. Юрист Владислав Дерій пояснив, що вона визначає придатність до служби, а не підтверджує це право.
Але ТЦК може направити на ВЛК після закінчення навчання або якщо є якісь суперечності у документах щодо стану здоров'я.