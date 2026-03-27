Про це повідомили у Офісі Генпрокурора.

Яку корупційну схему організували в КУК?

Службовці та посадовці Міністерства освіти та науки України вносили недостовірні дані про студентів, науковців, викладачів та штатний розпис, аби збільшити фінансування закладу освіти.

Мовиться про фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". У межах цієї програми протягом 2022 – 2023 років університет отримав близько 760 мільйонів гривень з державного бюджету.

Крім того, перевіряється інформація щодо залучення до схеми приватних осіб, які не мали права брати учать у відповідній державній програмі.