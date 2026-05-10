Про це повідомила АП Вищого антикорупційного суду.

Дивіться також Насірова засудили до 6 років позбавлення волі

Що вирішив ВАКС?

ВАКС розглянув апеляційну скаргу від АТ "Укргазвидобування" у справі ексголови ДФС. Так, 8 травня суд частково задовольнив її та змінив вирок у частині цивільного позову. Він постановив стягнути з Романа Насірова матеріальну шкоду у розмірі 11,25 мільйона гривень.

В іншій частині апеляцію не задовольнили, а вирок залишили без змін.

У ВАКС додали, що до цього суд першої інстанції відмовив Укргазвидобуванню позові про у відшкодування до ексголови ДФС. Водночас цивільний позов до колишнього директора одного з департаментів ДФС залишив без розгляду.

Нове рішення апеляційної палати діє з моменту проголошення. Його ще можна оскаржити у Касаційному кримінальному суді Верховного Суду.

Останні рішення у справі Насірова

Нагадаємо, 31 жовтня 2025 року ВАКС виніс вирок колишньому голові Держаної фіскальної служби Роману Насірову за зловживання службовим становищем. Винним його визнали у незаконному розстроченні податкових боргів, через що бюджет недоотримав понад 2 мільярди гривень.

Насірова засудили до 6 років позбавлення волі, а також призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень і заборону на право обіймати державні посади три роки.

Місяцем раніше того ж року за ексочільника ДФС внесли заставу 40 мільйонів гривень.