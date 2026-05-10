Об этом сообщила АП Высшего антикоррупционного суда.

Что решил ВАКС?

ВАКС рассмотрел апелляционную жалобу от АО "Укргаздобыча" по делу экс-главы ГФС. Так, 8 мая суд частично удовлетворил ее и изменил приговор в части гражданского иска. Он постановил взыскать с Романа Насирова материальный ущерб в размере 11,25 миллиона гривен.

В остальной части апелляцию не удовлетворили, а приговор оставили без изменений.

В ВАКС добавили, что до этого суд первой инстанции отказал Укргаздобыче в иске о возмещении к экс-главе ГФС. В то же время гражданский иск к бывшему директору одного из департаментов ГФС оставил без рассмотрения.

Новое решение апелляционной палаты действует с момента провозглашения. Его еще можно обжаловать в Кассационном уголовном суде Верховного Суда.

Последние решения по делу Насирова

Напомним, 31 октября 2025 года ВАКС вынес приговор бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову за злоупотребление служебным положением. Виновным его признали в незаконной рассрочке налоговых долгов, из-за чего бюджет недополучил более 2 миллиардов гривен.

Насирова приговорили к 6 годам лишения свободы, а также назначили штраф в размере 17 тысяч гривен и запрет на право занимать государственные должности три года.

Месяцем ранее в том же году за экс-главу ГФС внесли залог 40 миллионов гривен.