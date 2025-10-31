Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Что известно о решении суда?

Романа Насирова признали виновным и приговорили к 6 годам лишения свободы со штрафом 17 тысяч гривен с лишением права на 3 года занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Также это касается государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организациях, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Его взяли под стражу в зале суда.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке,

– говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что бывшего руководителя одного из департаментов ГФС Владимира Новикова, который по версии следствия был его пособником, ВАКС оправдал, не найдя в его действиях состава преступления.

Какие детали дела Насирова известны?