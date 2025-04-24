Коллегия судей частично удовлетворила ходатайство прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 75 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

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Что известно о деле Насирова

По данным Центра противодействия коррупции, ходатайство прокурора САП стало следствием мобилизации Насирова. Его рассмотрение продолжалось в течение последних двух судебных заседаний, суд заслушивал доводы прокурора, которая отметила, что желание Насирова мобилизоваться связано с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, который заканчивается менее чем через год.

В то же время Насиров и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства и утверждали, что мотивы добровольной мобилизации являются "долгом государству".

Кроме этого, суд допросил свидетелей, которые подтвердили инициативу по поиску воинской части самим Насировым, его перевод с боевой должности на небоевую в связи с наличием у него соответствующего заключения ВВК. Однако, отметили, что Насиров не сообщал им о необходимости являться в суд во время несения службы.

Напомним, что Насирова обвиняют в том, что он вместе с директором департамента ГФС в период 2015 – 2016 годов якобы позволили компаниям нардепа-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Из-за этого оно понесло убытки на более чем 2 миллиарда гривен.

Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Впрочем, 9 апреля 2025 года он не явился в суд, а его защитник подал ходатайство о приостановлении указанного производства в связи с мобилизацией подзащитного.